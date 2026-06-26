Falleció Joe Doering a los 44 años tras una década de lucha contra el cáncer

Joe Doering, dos veces poseedor de la Triple Corona en All Japan Pro Wrestling y excampeón de parejas en TNA, falleció este 26 de junio a los 44 años, tras una batalla de casi una década contra el cáncer cerebral. La noticia fue anunciada por Maple Leaf Pro Wrestling, promotora dirigida por Scott D’Amore, en representación de su familia.

“A las 9:13 a.m. de hoy, 26 de junio, nuestro hermano Joe Doering falleció en paz, rodeado de su familia. Aunque su tiempo en esta tierra fue de solo 44 años, Joe empacó mil años de vida en cada uno de ellos. Le sobrevive su amada esposa, Lindsay, su familia, y deja atrás a innumerables amigos y devotos fans alrededor del mundo que recordarán para siempre su fuerza, su valentía y su espíritu. Descansa en paz, Joe. Nunca serás olvidado”.

► Una década de lucha contra el cáncer

Doering fue diagnosticado por primera vez con un tumor cerebral en febrero de 2016, sometiéndose a cirugía al mes siguiente. La enfermedad regresó en agosto de 2022, obligándolo a alejarse definitivamente de los encordados para someterse a una segunda intervención. En diciembre de 2025 se reveló que enfrentaba un tercer tumor cerebral, y apenas días antes de su fallecimiento, su cuñada Mandy Banh había informado que ingresaría a cuidados paliativos.

► Su trayectoria en el ring

Originario de Chicago, Doering debutó en 2004 y encontró su mayor éxito en Japón, donde debutó para All Japan Pro Wrestling en 2007. Ahí conquistó en dos ocasiones la prestigiosa Triple Corona y sumó múltiples reinados con el Campeonato Mundial de Parejas, con compañeros como Keiji Mutoh y Suwama. También tuvo un breve paso por WWE, en su territorio de desarrollo Florida Championship Wrestling, bajo el nombre de Drake Brewer.

En Estados Unidos, se unió a TNA en 2020 como parte de Violent By Design, la facción que también integraban Eric Young y Cody Deaner, con quienes conquistó en dos ocasiones el Campeonato Mundial de Parejas Impact bajo la Regla Freebird. Con su imagen de vaquero pesado, que recordaba a Stan Hansen, Doering compitió a lo largo de su carrera en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Descanse en paz.