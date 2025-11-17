Falleció George Tahinos, el legendario fotógrafo que inmortalizó a ECW

George Tahinos, originario de Wayne, New Jersey, fue uno de los fotógrafos luchísticos más destacados en la historia de Estados Unidos. Si bien su nombre no es tan conocido como el de George Napolitano, Bill Apter y Bill Otten, Tahinos hizo época al cubrir toda una era en el deporte espectáculo.

Desde siempre fue fan de los Devils de New Jersey, el equipo de hockey de la NHL, pero en su juventud pudo colaborar en un programa de radio llamado Who’s Slammin’ Who?, con lo cual comenzó a interesarse en la lucha.

► George Tahinos fue EL fotógrafo de ECW

Para finales de los ochentas conoció a Joel Goodhart, el promotor de la Tri-State Wrestling Associacion, una pequeña empresa en Philadelphia que estaba causando furor. Goodhart lo invitó a ir a uno de sus eventos.

«Normalmente teníamos a Joel en el programa de radio una semana antes de sus funciones grandes, y aquella vez pude tomar fotos en ringside, y lo que vi fue algo que jamás había presenciado, pues en aquellos tiempos, todo lo que teníamos en New Jersey era WWE», contó Tahinos en una entrevista que le hice en SÚPER LUCHAS #501 (3 de marzo de 2013). «Tuve la oportunidad de ver todos los grandes combates de Eddie Gilbert y Cactus Jack en TWA».

Tras la desaparición de TWA en 1992, Tahinos se alejó un poco de la lucha, pero en una convención luchística se encontró con uno de los colaboradores de Goodhart: Tod Gordon, quien le contó que había iniciado una empresa con los restos de TWA. Se llamaría Eastern Championship Wrestling. Gordon invitó a Tahinos a cubrir desde el primer evento.

«Con el paso de los años, estuve en prácticamente cada función de ECW y en todos los pay per views. ECW era una alternativa en esos años, pues presentaban más acción que WWE.

Tahinos comenzó a colaborar en revistas. La primera fue Wrestling Eye. Gracias a ello pudo acudir al primer WCW Slamboree, en Atlanta. Poco después, fue llamado por la revista inglesa Power Slam.

Ya en el nuevo siglo, las fotos de Tahinos llegaron a las páginas de SÚPER LUCHAS gracias a la recomendación de la también fotógrafa Dorothy Lee y de su esposo, el inolvidable Mike Frigerio.

Durante una década, hasta que SÚPER LUCHAS dejó de publicarse, Tahinos cubrió eventos de Ring of Honor, TNA, y otras empresas independientes, siendo uno de los colaboradores que más imágenes pudo ver impresas en nuestras páginas.

Tahinos seguía activo, publicando fotos en revistas como Inside Ropes y Pro Wrestling Illustrated, así que era común verlo en los eventos de AEW, donde solía platicar con nuestro fotógrafo José Luis Rodríguez ‘Kato Kung Fu’, quien hizo notar que no acudió a la reciente convención en New York el día de ayer.

Este domingo, George falleció víctima de un infarto.

Descansa en paz, George, siempre te recordaremos.