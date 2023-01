Falleció Don West, ex comentarista de Impact Wrestling

El año 2022 termina de una manera triste para el mundo de la lucha libre profesional. Y es que, lamentablemente, se ha podido confirmar el fallecimiento de Don West, el recordado comentarista de TNA, hoy Impact Wrestling.

De nombre real, Donald West, se hizo reconocido en Estados Unidos debido a que presentaba varios infomerciales a medianoche en la televisión y su voz y energía cautivaban a la audiencia. También, previo a llegar a la lucha libre, fue presentador de Shot at Hone Network y Sports Collectibles. Su carrera empezó como vendedor de cuchillos en comerciales televisivos y tuvo mucho éxito para la cadena en la que trabajaba.

En 2021, West declinó la oferta de Vince Russo para unirse a WCW, sin embargo, en 2002, Jeff Jarrett logró que aceptara ser comentarista de su nueva empresa: Total Nonstop Action Wrestling (TNA), y formó una gran tripleta junto con Ed Ferrara y Mike Tenay. West estuvo ligado a TNA durante años. Y, de hecho, luego de salir de la mesa de comentaristas, en 2009, formó parte del área de venta de mercencía de TNA.

West anunció en 2021 que había sido diagnosticado con cáncer: un linfoma en el cerebro. Tras ocho semanas de quimioterapia y tratamiento, su cáncer entró en remisión. Tristemente, en enero de este 2022, Don West informó en Twitter que su cáncer había regresado. Para mayo, el tamaño del tumor era del doble del que originalmente habían logrado controlar.

Este 30 de diciembre de 2022, Mike Tenay, su fórmula en la mesa de comentaristas de TNA durante años, anunció al mundo el fallecimiento de Don West a sus 59 años de edad. Jeff Jarrett le dedicó unas emotivas palabras en su Twitter tras saber que West había perdido su batalla contra el cáncer:

We FaceTimed just a few days ago-and because of his situation it’s the only conversation that I’ve ever had with him that I got to do all the talking and I’m sure he hated that! ha.(2/3) pic.twitter.com/8cgwotL8g3

«Descansa en paz y en el poder, Don West. Cuando recibí temprano el día de hoy el mensaje de la esposa de Don, Terri, acerca de su fallecimiento, tuve un sentimiento sobreacogedor de emociones mezcladas. Estaba tan feliz y aliviado de que por fin estaba fuera de tanto dolor y que su cáncer se había ido, pero, la finalidad de su muerte fue tan oscura y dolía. De hecho, solo hace unos días, tuvimos una videollamada por FaceTime, debido a la situación, fue la única conversación que he tenido con él en el a que tuve que hablar yo durante todo el tiempo, y estoy seguro de que odió eso».

We reminisced, laughed, and I got the final opportunity to tell him I loved him and that I will see him again one day!

The 1st picture is from the last time we were on stage together — Chicago Starrcast.

I will miss my buddy…

Love ❤️ ya D-Dub! pic.twitter.com/G0X0WjucQg

— Jeff Jarrett (@RealJeffJarrett) December 31, 2022