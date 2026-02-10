Fallece Tadao Yasuda, el «Rey de la Deuda»

A primeras horas de hoy, 10 de febrero, se dio a conocer que el ex luchador profesional y ex sumotori japonés, Tadao Yasuda falleció a los 62 años de edad.

► Falleció Tadao Yasuda

Según relatos de sus allegados, Yasuda fue encontrado muerto en su casa de Tokio; hasta el momento se desconocen las causas de su deceso. Se encontraba laborando para una empresa de seguridad hasta poco antes de su muerte.

Yasuda fue reclutado por el establo Kokonoe cuando cursaba tercer año de secundaria y debutó en sumo en el torneo de marzo de 1979, bajo el nombre de Takanofuji, alcanzando el rango de komusubi en el torneo de julio de 1990. Continuó compitiendo en sumo hasta 1992, cuando decidió retirarse.

En junio de 1993 se unió a New Japan Pro Wrestling y debutó en febrero del año siguiente contra Hiroshi Hase en el Nippon Budokan.

En 2001 fue descubierto por Antonio Inoki y su talento floreció en las artes marciales mixtas. En marzo de ese año derrotó a Masaaki Satake en un evento PRIDE. En diciembre, participó en el evento estelar de la función de Noche Vieja «INOKI BOM-BA-YE 2001», logrando una espectacular victoria sobre el luchador de K-1, Jerome Le Banner. Esta fue su principal victoria dentro de las MMA.

En febrero de 2002, Yasuda conquistó el vacante Campeonato de Peso Completo IWGP luego de imponerse en un torneo de asignación a Yuji Nagata. Sin embargo, su ascenso dentro de NJPW se detuvo debido a mala conducta y otros factores.

En agosto de 2002, él y Kantaro Hoshino formaron una facción separatista de NJPW llamada Makai Club, conformado por un grupo de luchadores de artes marciales mixtas y luchadores profesionales que adoraban a Antonio Inoki como un dios.

En enero de 2005 fue despedido de NJPW, de ahí luchó en diferente empresas como IWA Japan, ZERO1-MAX, Hustle e IGF antes de retirarse en febrero de 2011 con una función que el mismo produjo en el Korakuen Hall. En ese evento enfrentó al poderoso Akebono en la lucha inicial. En la semifinal, participó en una lucha por equipos al lado de Shinjiro Otani enfrentando a Minoru Suzuki y Yoshihiro Takayama. Cerró su carrera luchística con un duelo ante uno de sus mentores, Genichiro Tenryu , quien lo noqueó.

Durante su carrera activa, Yasuda fue conocido por su adicción al juego, su distanciamiento familiar y el apodo de «Rey de la Deuda», incluso se rumoró que debía fuertes cantidades de dinero a la yakuza en su intento de cubrir sus deudas de juego. El 5 de octubre de 2007, fue encontrado desplomado en su casa de Tokio por el árbitro Masao Tayama y trasladado al hospital en ambulancia. Se creía que había intentado suicidarse con briquetas de carbón, pero luego lo negó.

Tras jubilarse, trabajó como presentador de televisión, aunque posteriormente tuvo varios trabajos. En diciembre de 2010, apareció en una rueda de prensa para un evento en memoria de su maestro Inoki, en su primera aparición pública en mucho tiempo.

DESCANSE EN PAZ