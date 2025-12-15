Fallece Salomón Grundy, el Granjero de Kentucky

El mundo de la lucha libre se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tim Hagood, mejor conocido en el ring como Salomón Grundy o “el Granjero de Kentucky”, a los 64 años de edad. El veterano luchador estadounidense perdió la vida la noche del 14 de diciembre a causa de un masivo infarto al corazón.

Nacido San Antonio, Texas aunque otros manejan que en Kentucky, Hagood debutó en la lucha libre profesional en 1987 y rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su personaje rústico y carismático, inspirado en el arquetipo del granjero sureño, al estilo de Hillbilly Jim. Sus primeros pasos los dio en World Class Championship Wrestling (WCCW).

► Salomón Grundy triunfó en el CMLL

Su estilo rudo y su conexión con el público lo llevaron a México a inicios de la década de los 90, donde se consolidó como una figura constante en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), participando en combates de tríos durante la era de Vampiro. También tuvo apariciones en AAA y un breve paso por World Championship Wrestling (WCW).

► Salomón Grundy lidió con problema de salud

En años recientes, Hagood enfrentó problemas de salud y dificultades económicas, situación que lo llevó a iniciar una campaña de apoyo en 2023. Su fallecimiento deja un vacío entre aficionados y colegas que recuerdan su entrega y pasión por la lucha libre.