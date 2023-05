Tristemente, la cuñada de la Superestrella de WWE Drew McIntyre acaba de fallecer. Así lo comunican desde el perfil de Facebook de Wendy Frohnapfel.

Súper Luchas envía todo su cariño y condolencias a la familia del luchador en estos duros momentos.

► Fallece la cuñada de Drew McIntyre

“Querida familia y amigos,

“Es con el corazón sumamente apesadumbrado que les informamos del repentino fallecimiento de Ashley. Ella fue amada profundamente como hija, hermana, sobrina, prima y amiga por tantos. Era una persona increíblemente inteligente, hermosa y compasiva, que luchaba por la inclusión de los demás y se enorgullecía de ser defensora de los menos afortunados. Su partida ha dejado un vacío en nuestras vidas que no puede ser llenado.

“Aunque estamos todos reunidos como familia en este momento tan difícil, no podemos describir adecuadamente la profundidad del dolor que sentimos en estos momentos. Les pedimos amablemente su paciencia y comprensión mientras intentamos procesar esta pérdida tan profunda. Agradecemos todo el apoyo, amor y comprensión que necesitamos tanto en este momento, en nombre de las familias DeBernardi y Frohnapfel”.

Drew McIntyre está casado con Kaitlyn Frohnapfel desde el 10 de diciembre de 2016. No tenemos ningún detalle acerca de la familia de su esposa porque más allá de quién es el Guerrero Escocés no tienen nada que ver con la lucha libre profesional. Y ante esta situación no podemos más que quedarnos a un lado para dejarles intimidad.

Nuestros lectores también deben saber, si no lo saben ya de nuestra reciente nota sobre McIntyre, cuál es su situación en WWE:

“En este punto, el regreso de McIntyre es principalmente una cuestión creativa que involucra lo que WWE desea, lo que él desea y cuándo llegarán a un acuerdo al respecto. En cuanto a la posibilidad de que él se vaya, el tiempo que ha estado fuera de acción puede ser utilizado por WWE para congelar y extender su contrato si así lo desean.

“En el pasado, WWE ha hecho eso con varios luchadores que habían expresado su deseo de marcharse. Es importante destacar que, según nuestro conocimiento, McIntyre no ha pedido irse, pero aún no han acordado un nuevo contrato. Sin embargo, hay un papel obvio para él como un villano que desafía a Rollins“.