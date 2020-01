El día de ayer falleció La Parka, pero no se fue sólo, pues también falleció Kazuo Sakurada, recordado por ser la versión japonesa de Kendo Nagasaki.

El Kendo Nagasaki original fue el británico Peter Thornley, y su personaje era el de un misterioso enmascarado con un pasado como guerrero samurai que contaba con poderos sobrenaturales. Su origen se remonta a 1964.

Kazuo Sakurada, por su parte, debutó en 1971 en Japón con la Japan Pro Wrestling Alliance. A partir de 1973 luchó con All Japan Pro Wrestling. Su internacionalización llegó en 1976, cuando fue contratado en Texas. Ahí luchó con el nombre de Mr. Sakurada, y tuvo rivalidades con figuras como Chavo Guerrero, Black Gordman y André el Gigante.

► Los orígenes de Kendo Nagasaki

En 1978 fue llevado a Canadá por Stempede Pro Wrestling. Unos meses después ganó el Campeonato Internacional de Parejas al lado de Mr. Hito, venciendo a Bret Hart y a Keith Hart. En agosto de 1979, él y Hito consiguieron el Campeonato de Parejas NWA Florida, tras derrotar a Jimmy Garvin y Steve Keirn en Tampa.

En enero de 1980, Sakurada regresó a Texas, ahora con Hito, quitándole a Jose Lothario y Tiger Conway Jr. el Campeonato Americano de Parejas NWA. El mismo título lo defendieron ante Lothario y Mil Máscaras y ante Lothario y Gran Markus, antes de perderlo con Lothario y Conway. En esa etapa, Sakurada tuvo rivalidad con otro mexicano: El Halcón.

A su regreso a Japón, Sakurada ya fue programado con estrella: Enfrentó a Abdullah the Butcher, venció a The Sheik e incluso hizo pareja con Giant Baba.

Pero seguía siendo solicitado en Estados Unidos. Volvió a Texas en 1981, donde ahora utilizó pintura facial fue bautizado como Chan Chung, aprovechando la popularidad de las películas de artes marciales y el éxito que estaba teniendo el Great Kabuki en el mismo territorio. Chung y Kabuki tuvieron una fuerte rivalidad con los hermanos Von Erich.

Después de esa etapa, volvió al circuito de Florida, donde le dieron el personaje de Kendo Nagasaki. Peter Thornley se había retirado en 1978, y durante unos meses hubo en Inglaterra un Kendo Nagasaki II que no funcionó. La principal diferencia entre el Kendo Nagasaki original y Sakurada era que el británico luchaba enmascarado, mientras que el japonés se pintaba el rostro de manera similar a Great Kabuki.

Jerry Lawler enfrentó al japonés en una gira por Florida, así que en 1982 lo llevó a Memphis, donde hizo pareja con Giant Kamala.

El resto del 82 volvió a All Japan, esta vez como un extranjero enmascarado llamado Dream Machine.

Nuevamente tuvo otra etapa en Texas, y esta vez aprovecharon las fama de las películas de ninjas para programarlo en luchas llamadas «Ninja Death Match», similares a los Texas Death Matchers.

En 1983 llegó a Mid-South Wrestling, y ahí tuvo rivalidades con estrellas como Junkyard Dog, Jim Duggan, Butch Reed y Tito Santana. En 1984 tuvo otra etapa en Florida, y esta vez ganó el Campeonato de Peso Completo venciendo a Mike Rotundo.

Un año después, fue uno de los rudos principales de Pro Wrestling USA, la alianza de promotores que intentó hacerle competencia a Vince McMahon, pero que no logró porque no podían ponerse de acuerdo. Luego estuvo en Mid-Atlantic Championship Wrestling antes de volver a Japón, ahora con New Japan Pro Wrestling, donde fue presentado en un periodo de prueba como Rambo Sakurada antes de programarlo como Kendo Nagasaki, haciendo pareja con Mr. Pogo. En esa etapa se enfrentaron a Canek y Dos Caras.

En 1986 regresó a Florida, llevándose a uno de los jóvenes más prometedores: Keiji Mutoh, quien fue programado como The White Ninja. Juntos eran conocidos como The Rising Suns. También hizo campaña en Puerto Rico, luchando junto a Mr. Pogo y junto a Mutoh, que era llamado Super Black Ninja.

En los dos años siguientes tuvo mucho trabajo en New Japan, así que sus apariciones en Estados Unidos se fueron espaciando. Para 1989 llegó a Jim Crockett Promotions, en las Carolinas, la empresa que eventualmente sería WCW. Fue presentado como The Dragon Master, mientras que el White Ninja recibió el nombre de The Great Muta.

Con el mismo nombre de Dragon Master regresó a Japón, ahora con FMW, donde tuvo luchas con Atsushi Onita y Tarzan Goto. Después de unos meses, fue llevado por Tenryu a su empresa Super World Sports, la cual tenía un fuerte respaldo económico (realizó eventos en conjunto con WWF).

► Kendo Nagasaki en México

Como SWS tenía lazos con la Empresa Mexicana de Lucha Libre, Kendo Nagasaki llegó a México en 1991

Se presentó el 23 de agosto en la Arena México, haciendo tercia con Pirata Morgan y Pierroth para vencer a Atlantis, Máscara Sagrada y Octagón. El 26 de agosto, la tercia ruda se llevó la revancha. El día 30, se alió a Chris Adams y Pirata Morgan para vencer a Atlantis, Máscara Sagrada y Kevin Von Erich.

El estilo de Nagasaki no gustó al público mexicano, pues con tantos años en la monolítica lucha de Estados Unidos, lo que hacía era dar golpes y patadas, que era lo efectivo para el público de esas zonas. Pero en México se esperaba algo más de calidad. Aún así, el japonés volvió en mayo de 1992, cuando la empresa Lutteroth acababa de recibir el gran golpe de la creación de AAA. En su última lucha de esa gira, estuvo en un torneo de parejas en la Arena Coliseo al lado de Kung Fu, perdiendo en la final con Ringo Mendoza y Cachorro Mendoza.

Cuando SWS desapareció, Nagasaki fundó la empresa Network of Wrestling (NOW), que estuvo activa de 1992 a 1994 y tuvo en su elenco a luchadores como Rod Price, los Head Hunters y Apollo Sugawara. Cuando cerró dicha empresa, se incorporó a WAR, la sucesora de SWS.

En sus últimos años como luchador activo, trabajó para IWA Japan y para Big Japan, donde participó en los peligrosos death matches con explosivos, tachuelas y alambre de púas.

En 1998 y 1999 luchó en WAR y en DDT. En 2000 se integró a Onita Pro, con el nombre de Great Kendo, y ahí terminó su carrera. Su última lucha fue el 20 de julio de ese año, al lado de Ichiro Yaguchi, Shoji Nakamaki y Yase Yaguchi siendo vencidos por Atsushi Onita, Exciting Yoshida, Mitsunobu Kikuzawa y Naoshi Sano.

Kazuo Sakurada falleció en Chiba, Japón a sus 71 años de edad a causa de complicaciones con su marcapasos.