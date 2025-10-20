Fallece el pionero de la lucha y ex-WWE Bobby Horne

La lucha libre profesional está de luto. A la edad de 58 años, ha fallecido Bobby «Sir Mo» Horne. Hace unos días, personas cercanas al ex-luchador habían dado a conocer que estaba lidiando con graves problemas de salud.

«Para quienes lo saben, he estado trabajando con Bobby Horne / Sir Mo durante años en Dallas, Texas, en SOAR Wrestling Worldwide. Es más conocido en el mundo como Sir Mo, del equipo de parejas de la @WWE, Men On a Mission.

Sin duda, es una de las personas más amables y humildes que he conocido… un verdadero “Hombre en una misión” para ayudar a TODOS con quienes se cruzaba.

Veía algo en las personas que muchas veces ni ellas mismas podían ver. Hizo de su misión en la vida ayudar a la próxima generación de luchadores a llegar al siguiente nivel.

No puedo expresar la cantidad de corazón y generosidad que tenía; incluso cuando no tenía mucho que dar, era desinteresado, entregándolo todo por los demás.

En este momento, Bobby está luchando por su vida en Texas.

Cualesquiera que sean tus creencias, por favor reza, envíale fuerza, enciende una vela o simplemente piensa en él por un momento. 🙏

Siempre ha estado ahí para los demás… ahora nos toca a nosotros estar ahí para él y su esposa, Denise Jones, mientras intenta levantarse una vez más. 💜

Los quiero mucho a ambos.

Por favor, considera donar en el enlace de abajo; si no puedes, ¡repostéalo!«.

For anyone that knows, I’ve been working with Bobby Horne/Sir Mo for years in Dallas, TX for SOAR Wrestling Worldwide he is most-notably known to the world as Sir Mo from the @WWE tag team Men On a Mission. By far one of the kindest, humblest humans I’ve ever met… a true “Man on… pic.twitter.com/qMS7j09RBB — RYZIN (@HAILRyzin) October 10, 2025

► Fallece Bobby Horne

Finalmente, en las últimas horas, se ha informado tristemente del adiós de Robert Lawrence Horne.

«Descansa en paz, Bobby.

Algunos de mis primeros recuerdos de la excelencia negra en la lucha libre tuvieron a Mo como una parte muy importante.

Men On a Mission fue una representación poderosa en una época en la que era raro ver a personas como nosotros en la televisión de lucha libre estadounidense.

Él y el gran Nelson (Mabel) seguramente están teniendo una lucha en pareja allá arriba«.

REST IN PEACE Bobby. Some of my earliest moments of Black excellence in wrestling Mo played a huge part of. Men On a Mission was representation when it was rare to see people like us on American wrestling television. Him and Big Nelson having a tag match somewhere out there. pic.twitter.com/OtAZo4iN5l — Righteous Reg (@RighteousReg) October 20, 2025

Bobby «Sir Mo» Horne comenzó su carrera en la lucha libre profesional en el territorio de Memphis a finales de la década de 1980 y principios de 1992. Rápidamente llamó la atención de la entonces WWF, donde alcanzaría gran popularidad como integrante del equipo Men on a Mission, junto a Mabel y su mánager Óscar. En 1994, fue Campeón de Parejas. Una vez terminada su carrera en la compañía en 1997, después de además haber podido luchar en mano a mano con Undertaker, Kevin Nash u Owen Hart, siguió en el negocio como independiente, pasando brevemente por la NWA y fundó SOAR Championship Wrestling, donde también trabajó como promotor y mentor de nuevos talentos. Será recordado como un pionero para la comunidad afroamericana.

Descanse en paz.