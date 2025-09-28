Faby Apache, Natalya y Flammer, por el Reina de Reinas en Héroes Inmortales

AAA anunció oficialmente que el próximo 25 de octubre, en Héroes Inmortales, se disputará una lucha por el Campeonato Reina de Reinas entre Faby Apache, Natalya y Flammer. La contienda promete ser un choque lleno de intensidad, experiencia y juventud, con un historial que añade aún más dramatismo a la pelea.

El enfrentamiento se presenta como una revancha de Triplemanía XXXII, donde Flammer se llevó la victoria en un combate que ya había marcado la historia de la división femenina. Para definir a la tercera participante, Natalya venció previamente a Faby Apache en Worlds Collide, asegurando su lugar en la lucha. Sin embargo, Faby tenía una última oportunidad el 27 de septiembre en un mano a mano contra Flammer: si ganaba, entraría a la lucha por el título en Héroes Inmortales; si perdía, nunca podría ser retadora otra vez.

La tensión estuvo al máximo, pero Faby Apache logró imponerse en un combate complicado, asegurando su presencia en la triple amenaza y demostrando que sigue siendo una pieza fundamental de la división femenil de AAA. Con esto, la contienda queda oficialmente pactada y promete ser uno de los momentos más esperados de la función.

¿Qué sigue para el combate?

Con la victoria de Faby Apache, la lucha por el Campeonato Reina de Reinas queda confirmada como triple amenaza entre Faby, Natalya y Flammer en Héroes Inmortales. Se espera que cada luchadora saque a relucir su máximo potencial, buscando a como dé lugar llevarse el título.