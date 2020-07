Fabricio Werdum dice que no volverá a firmar con UFC: "Quiero seguir con mi carrera"

Fabricio Werdum estará caminando hacia el octágono el sábado por la noche por última vez en su carrera. El ex campeón de peso completo de UFC regresó después de una suspensión de USADA en UFC 249 donde dejó caer una decisión a Alexey Oleynik .

Aunque el brasileño no tuvo la mejor actuación, hará un cambio bastante rápido para pelear contra Alexander Gustafsson en UFC Fight Island 3.

Werdum entra en esta pelea en la pelea final de su contrato, donde dice que no planea volver a firmar con la promoción con sede en Las Vegas.

“No hay posibilidad de renovar mi contrato de UFC. Todos esos años con el UFC han sido buenos. Teníamos una buena relación. A veces no estuvimos de acuerdo, pero esas cosas suceden en una relación normal. Estoy agradecido con el UFC por todos estos años. Es prácticamente donde hice mi carrera. Siempre quise unirme al UFC y me dieron esa oportunidad dos veces. Me despidieron y me pidieron que regresara porque no dejaba de molestarlos. Pero el ciclo ha terminado. Fue un buen ciclo hasta ahora. Ahora quiero seguir con mi carrera, quiero hacerlo a mi manera. Tal vez pelearé por una compañía diferente, he peleado por muchas de ellas, quiero tener opciones".

“Esta trayectoria que tuve en el UFC fue muy buena, fue un momento muy bueno y feliz. Dos veces campeón, vencí a Mark Hunt, luego vencí a Caín Velásquez, aparte de otras peleas también. Y no solo cuento las victorias, por supuesto que no me gusta perder, sino que las derrotas también me hicieron crecer mucho. Esta parte también como comentarista, hace ocho años como comentarista en español. Todo fue parte de mi carrera. Tuvimos peleas, discusiones, no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, me despidieron. Pero esto ya pasó, esto ya pasó, ahora es un avance y solo para agradecerles. Solo puedo agradecer al UFC por todos estos años de victorias ”.