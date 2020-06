En las últimas horas, la compañía Impact Wrestling empezó a emitir a través de AXS TV, su canal televisivo, una interesante promoción comercial para el PPV Slammiversary 2020, o siguiendo la cronología por números del evento, Slammiversary XVIII. En el mismo comercial televisivo, Impact le lanza un dardo a WWE por despedir a luchadores en medio de una pandemia. Pero lo más interesante es que muestra a varios ex TNA que recientemente fueron despedidos de WWE. Y sumado a ello, dejan ver una ondeante bandera de Bulgaria, en clara referencia a Rusev, de quien no pueden mostrar imágenes dado que no tienen vídeos de él en TNA o Impact Wrestling.

► ExWWE rumbo a Impact Wrestling... ¿o solamente promoción?

Los que aparecen en el vídeo son: María Kanellis, Mike Kanellis, Eric Young, EC3, Karl Anderson, Luke Gallows (o DOC, en TNA) y hasta Curt Hawkins. Slammiversary se realizará el 18 de julio, 3 días después de que venza la cláusula de no competencia de todas estas ex Superestrellas WWE antes mencionadas.

Obviamente todo podría tratarse de una buena movida de marketing de Impact Wrestling. Y tal vez quizá solo uno de esos mostrados en la promo, pueda regresar a la empresa. Muchos apuntan a que ese único luchador que regresaría sería EC3.