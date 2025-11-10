ExWWE Nixon Newell explica actual polémica con AEW

Nixon Newell, conocida en la WWE como Tegan Nox, y su pareja, Miranda Alize, decidieron no participar por voluntad propia en el último show de AEW Collision. Las dos luchadoras estaban dando sus primeros pasos en la compañía Élite pero veremos si van más allá o su aventura en la misma termina aquí.

► ¿Qué pasó?

Durante un reciente directo en Twitch, Newell dio una explicación:

“Entonces llegamos el sábado, estábamos por ahí sin que nadie nos dijera nada hasta que abrieron las puertas. Nos dicen: ‘Oigan, ustedes van a luchar contra TayJay [Tay Melo y Anna Jay]’. Genial. Llegamos con un montón de ideas, estábamos preparadas. Y luego se alejan, vuelven y nos dicen: ‘Por cierto, tienen tres minutos’. Nadie va a estar feliz con una lucha de tres minutos, pero tampoco fue que reaccionáramos con un ‘¿Qué carajos? ¿Tres minutos? ¿Qué demonios?’ No fue así para nada. Solo preguntamos: ‘Oye, ¿son tres minutos?’ ‘Sí.’ ‘Ok.’ Y después de la promo que hicimos, nos dijeron que teníamos que hacernos ver como un equipo creíble, todo eso. Así que eso hicimos. Y luego, decidimos colectivamente, como pareja, como equipo, como luchadoras independientes, que tres minutos no le iba a beneficiar a nadie en esa lucha.”

“Fuimos educadas, respetuosas. Llamamos a nuestro productor y le dijimos: ‘Oye, no creemos que tres minutos vayan a beneficiar a ninguna de nosotras, no solo a nosotras, sino a todos los involucrados en el combate. Queremos lo mejor para todos’. Así que, con respeto, preferimos que esta oportunidad se le dé a alguien a quien sí pueda beneficiarle. Y se la dieron a las otras dos chicas, bien por ellas. Nunca hubo mala sangre. Hablamos con todos los involucrados. No fue un ‘váyanse al carajo, nos vamos’ ni nada por el estilo. Llamamos a nuestro productor, le explicamos todo, y hablamos con mucha gente sobre esto, y todos estaban de acuerdo: ‘Tres minutos no sirven para nadie’. Mucha gente coincidía con nosotras. Entonces el productor dijo: ‘Ok, no hay problema.’”

“Nos mandaron un mensaje de texto y nos dijeron: ‘Todo bien, no hay problema. Pueden irse si quieren, porque si alguna vez han estado en nuestro recinto, saben que es diminuto, muy, muy pequeño.’ Así que dijimos: ‘Dejemos espacio para los demás y vámonos a casa.’ Nos dieron el visto bueno para irnos. Y eso hicimos.”

Una situación esta que es más grave de lo que puede parecer ya que Nixon Newell ha estado recibiendo amenazas de muerte. Por otro lado, desmiente a nuestros compañeros de Fightful que tuviera algún desencuentro con Megan Bayne.

Al mismo tiempo, Taya Valkyrie parece haberle dedicado un mensaje:

At the end of the day, this is a business, it is our job. It doesn’t matter if you get 1 minute or 45, you make every second in front of those fans and on that TV count. It is an honor and a privilege to be part of the show. I’ve been doing this for 15 years and I’ve been in… — TAYA VALKYRIE (@thetayavalkyrie) November 10, 2025

«Al final del día, esto es un negocio, es nuestro trabajo. No importa si te dan 1 minuto o 45, debes hacer que cada segundo frente a esos fanáticos y en la televisión cuente. Es un honor y un privilegio ser parte del show. He estado haciendo esto por 15 años y he estado en todo tipo de posiciones: buenas, malas, como campeona, como talento de apoyo… y cada aspecto del espectáculo, grande o pequeño, es importante. Haz que valga la pena. Y ese fue mi Ted Talk».