Big Bill y Lee Moriarty están en situaciones distintas en lo relativo a sus carreras pero en cuanto a su posición en AEW podríamos decir que son similares pues ambos están buscando un hueco como piezas regulares de la narrativa semanal. Lo intentaron juntos cuando eran parte de la facción The Firm pero esta acabó disolviéndose sin alcanzar nada realmente grande.

También siguieron colaborando brevemente después pero tampoco lograron nada, en la compañía All Elite o en ROH. Aún así, Moriarty ha aprendido de Bill -un luchador con más experiencia pues viene de WWE, donde era conocido como Big Cass, y de IMPACT, donde se llamaba W. Morrissey- como explica en BodySlam.net.

► Lee Moriarty, aprendiendo de Big Bill

«Lo que más me gusta de colaborar con Big Bill es que hemos mantenido nuestra autenticidad. No hemos cambiado nuestra apariencia ni nuestra forma de trabajar para ‘adaptarnos’ mutuamente, y utilizamos nuestra individualidad como ventaja. Bill tiene mucha más experiencia en televisión que yo, quien no la tenía antes de unirme a AEW, y eso me ha ayudado a aprender pequeños detalles que no había captado en el ámbito independiente«.

The Apex Of Combat también reflexiona sobre pasar de la escena independiente a la televisión nacional:

«Para mí, el salto de la lucha independiente a la televisión nacional fue un paso gigantesco. La oportunidad de aprender sobre el arte y el deporte de la lucha libre todas las semanas en una plataforma tan amplia es asombrosa. Además, es muy diferente porque la lucha en televisión fluye de manera distinta en comparación con un evento independiente. Hay muchas más cámaras, diferencias de timing y otros factores que entran en juego«.

Últimamente, Lee Moriarty ha estado trabajando en la empresa del honor haciendo equipo con The Workhorsemen (Anthony Henry y JD Drake) mientras que Big Bill ha estado desarrollando su aventura en solitario consiguiendo dos victorias seguidas en Collision.