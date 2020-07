Tal y como lo habíamos informado aquí en SÚPER LUCHAS, iba a ocurrir una lucha de mesas en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020. Y se acaba de confirmar durante la más reciente edición de SmackDown: Shinsuke Nakamura y Cesaro eligieron dicha estipulación para su lucha titular ante Kofi Kingston y Big E, de The New Day, por el Campeonato de Parejas SmackDown.

► Shinsuke Nakamura y Cesaro buscan el Campeonato de Parejas SmackDown

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Cesaro y Nakamura y The New Day hablan sobre la lucha que sostendrán este domingo en Extreme Rules con el Campeonato de Parejas en juego y Kofi agrega que Cesaro no vencerá a su compañero Big E esta noche.

La primera lucha de la noche será Big E vs Cesaro.

#SmackDown — WWE ARGENTINA🇦🇷 (🏠) (@ClubWWEArg) July 18, 2020

Y vamos a la primera lucha de esta noche, cuyo ganador escogerá la estipulación para la lucha de este domingo.

► 1- Big E vs. Cesaro

Big E inicia tacleando a Cesaro y luego lo envía afuera del ring. Cesaro lo recibe con un antebrazo europeo. Big E lo envía al suizo contra las escaleras metálicas y lo embiste.

De vuelta al ring, Big E falla una embestida e impacta contra el esquinero. Afuera, Cesaro lo estrella contra el poste y lo devuelve al cuadrilátero. Se lanza sobre su rival y logra una cuenta de uno.

Cesaro domina y vuelve a lanzarse desde el esquinero y Big E lo recibe con un Belly to Belly suplex y logra una cuenta de dos.

Cesaro vuelve a la ofensiva, pero Big E contrarresta y lo castiga al borde del ring. Luego, lo aplasta con una plancha y nos vamos al corte comercial.

Al volver, Big E parecía dominar, pero Cesaro lo derriba con un Uppercut y logra una cuenta de dos.

Ahora el suizo va por el Neutralizer y Big E le agarra las piernas y consigue aplicar una llave de rendición. Cesaro se libera y logra una enredadera y logra una cuenta de dos.

Cesaro lo lleva a Big E a dar vueltas y lo convierte en una Sharpshooter, Big E resiste, pero Cesaro lo convierte en un Crossface. Kofi lo anima desde afuera y Nakamura lo ataca.

En el ring, Big E se libera de la llave y busca el Big Ending. Cesaro llega a las cuerdas, la réferi se distrae porque Big E no lo soltaba; Nakamura aprovecha con un enzuigiri y Cesaro lo remata con un Neutralizer y logra la cuenta de tres.

Cesaro es el vencedor en un regular encuentro, gracias a la intervención de Nakamura.

Neutralizer para Big E y la victoria es para Cesaro. No me lo esperaba en lo absoluto. Tendremos un Steel Cage entre ambos equipos en #ExtremeRules. Espero que la estructura se use de manera correcta y sirva para terminar el feudo, ya sea para cualquiera la victoria. #SmackDown — Tom (@iamvetom) July 18, 2020

Los rudos, no contentos con la situación, castigan a Big E y buscan una mesa, Kofi se lanza en tope sobre sus rivales y es él quien arma la mesa.

Big E va en su ayuda y los rudos huyen. Ya tenemos estipulación para este domingo.

#SmackDown @WWECesaro consigue la victoria sobre @WWEBigE y elige la estipulación para #Extremerules a un combate de Mesas pic.twitter.com/Zs2BKrzCu6 — Tampico Lucha Fan (@tampicoluchafan) July 18, 2020

Cesaro y Nakamura discuten la estipulación y, aunque les gusta una lucha dentro de una jaula de acero, Cesaro dice que disfruta atravesarlos sobre una mesa y esa es la estipulación que escogerán: Lucha de mesas.