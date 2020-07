WWE ha hecho oficial que Jeff Hardy vs Sheamus tendrá lugar en el PPV The Horror Show at Extreme Rules 2020. La lucha ocurrirá dentro de un bar, así que será la tercera lucha cinematográfica de dicho PPV que se llevará a cabo este 19 de julio desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida. La lucha se programó luego de que Jeff retara al irlandés en el más reciente show de WWE SmackDown.

► Jeff Hardy vs Sheamus, revancha de Backlash 2020

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

The Miz y John Morrison nos dan la bienvenida a SmackDown con su segmento Miz TV y rápidamente nos presenta a su invitado, Jeff Hardy, y los anfitriones nos presentan un video resumiendo su rivalidad con Sheamus.

Luego del video, Miz y Morrison se burlan de Jeff, y este les dice que está bien con el video, que ha estado en algunos lugares oscuros gracias al alcohol, y admite que Sheamus lo ha molestado últimamente, y su derrota en Backlash también lo ha perturbado. Hardy dice que hará todo lo que esté a su alcance para derrotar a Sheamus y dejarlo atrás.

Miz le dice a Hardy que ellos están para ayudar y le proponen un nuevo enfrentamiento contra Sheamus en un lugar donde "tendrá la ventaja": Una pelea en un bar. Miz se justifica diciéndole que se enfrentará a sus dos peores enemigos en el mismo sitio: Sheamus y el alcohol.

Jeff acepta el reto, aunque dice que eso es idea de Sheamus. Luego dice que Miz y Morrison no pueden salir impunes con el hecho de invitarlos a su "pequeño" show y burlarse de él. Jeff ataca a ambos y los saca del ring.

► 1- The Miz vs Jeff Hardy

La acción inicia rápidamente y Miz toma la ventaja atacando a Jeff en el borde del ring. Morrison aplaude.

Miz devuelve a Jeff al ring y continúa el dominio. Luego de una breve reacción de Hardy, Miz lo derriba con un rodillazo y logra una cuenta de dos.

Miz buscaba impulsarse desde las cuerdas, pero Hardy lo recibe con una patada, seguido de un Twist of Fury. Luego, va a buscar malas intenciones desde el esquinero, pero Morrison salva a su compañero y Hardy se lanza de todas maneras, impactando en los rudos.

Al volver de la pausa, Hardy dominaba, pero es distraído por Morrison y Miz lo saca del ring con un dropkick, que lo envía contra la mesa de comentaristas.

Miz introduce a Hardy en el ring, y luego de cantar el "Hey Hey Ho Ho", Miz le aplica una guillotina a Hardy. Logra una cuenta de dos en el proceso.

Miz busca otra vez atacar impulsándose desde las cuerdas, pero Hardy lo recibe con una patada y buscaba el Twist of Fate, Miz lo revierte con un DDT y logra una cuenta de dos.

Miz consigue otra cuenta de dos luego de conectar sus It-kicks. Ni él ni Morrison lo pueden creer.

Hardy se recupera, y con un dropkick y un legdrop, consigue una cuenta de dos sobre Miz.

Eventualmente, Miz buscaba el Skull crush finale, pero Jeff lo revierte y lo envía contra el esquinero. Jeff conecta una dropkick, y Miz cae.

Morrison buscaba interferir, y Jeff logra enviarlo afuera. Ahora, va por su Swanton Bomb y Sheamus aparece en la pantalla gigante diciéndole que está ansioso por su pelea en el Bar.

Jeff se distrae y Miz busca una enredadera, que el propio Jeff lo revierte y logra la cuenta de tres.

Jeff Hardy es el vencedor en una buena lucha. La rivalidad con Sheamus continúa y los ex Campeones de parejas siguen sin ganar.