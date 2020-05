La audiencia televisiva de WWE está en sus puntos bajos. En las últimas semanas esta ha disminuido a menos de 2 millones de fanáticos por semana en sus programas principales Raw y SmackDown, siendo la cifra más baja de la historia para Raw y en el caso de SmackDown, la cifra más baja desde que se transmite en la cadena FOX. El caso de NXT, no es muy diferente, ya que a pesar de haber puesto un buen cartel anoche, no llegó ni a los 700 mil espectadores.

► La causa de los bajos Ratings en Raw, según Bully Ray

Este gran descenso en las audiencias y ratings en Raw y SmackDown puede atribuirse a muchas cosas, aunque todas relacionadas directa o indirectamente con el COVID-19; sin embargo, algunos también atribuyen a la mala calidad de las historias creativas en WWE, de las cuales Vince McMahon quien todavía tiene la úlitma palabra.

Sin embargo, el ex WWE Bully Ray, comentó en el episodio reciente de Busted Open Radio el motivo por el cual, a su entender, la audiencia y los ratings en RAW están continuamente en declive. Dijo que WWE está luchando debido a su enfoque para construir estrellas de cierta manera, y que por ello, WWE no le ha prestado suficiente atención a sus talentos de segundo nivel y que les resulta difícil lucirse en ausencia de sus principales estrellas.

Bully Ray comparó el escenario actual con lal situación que ocurría en la época en la cual formó parte de WWE. Dijo que las Superestrellas de segundo nivel podían subir de categoría en ausencia de las Superestrellas principales y esa fue la razón por la cual WWE nunca bajó.

"Durante estos tiempos, no puedes permitirte ser moderado, es por eso que obtienes un moderado rating, y no me gusta hablar sobre los ratings. Estos ratings no se tratan de '¡Dios mío, obtuvieron un 1.6!' Esto es más indicativo de cómo WWE solía construir a todos, y ahora solo construyen a ciertas personas. Y ahora, de repente, tienes una situación en la que no puedes tener a esas personas en la televisión todo el tiempo, y tu talento de segundo nivel debe estar allí."

"En el pasado, si vuelves y miras, todos a la vez, Stone Cold, Rocky, Triple H, Cactus, Taker, Kane, se lastimaron o se fueron de la televisión, lo que sea, ¿Qué hizo la WWE? Confiaron en su talento de segundo nivel que fue capaz de dar un paso adelante, mientras esperaban en la caja de bateo, listos para llegar allí, y conectarse, y la WWE nunca se hundió. Ahora estamos viendo una caída masiva".