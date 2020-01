A Corey Graves no le gustó mucho lo que sucedió este lunes en Monday Night Raw, y así se lo hizo saber al Universo WWE por medio de su cuenta de Twitter con algunos mensajes crípticos. Uno fue durante el encuentro entre Rusev y Bobby Lashley cuyo vencedor fue este último, y luego publicó un segundo mientras se llevaba a cabo el evento estelar de Raw entre Kevin Owens, Samoa Joe y The Big Show contra Seth Rollins y AOP, minutos antes de que el programa salga del aire.

En el primero de los mensajes, incluso, mencionó mediante un hashtag el nombre de su Podcast After The Bell, sugiriendo que daría un mayor detalle en el referido programa.

► La explicación de los mensajes de Corey Graves

En el último After The Bell, finalmente conocimos la explicación a los mensajes de Corey Graves a los tuits del día lunes en Raw. Graves se dirigió específicamente a la historia en curso de Rusev, Liv Morgan, Lana y Bobby Lashley, de la cual no ha sido fanático desde el principio. Señaló que a la multitud no le importaba el gran rencor entre Rusev y Lashley, al tiempo que se preguntaba el propósito de Liv en todo el asunto. Graves cree que WWE está tratando de recuperar la Attitude Era con esta rivalidad, pero se ha olvidado de las fortalezas de aquella época.

«Las cosas sobre la Attitude Era que echamos de menos no son cursis, ni las historias de Jerry Springer, ni las palabras de cuatro letras ni las tetas. La Attitude Era fue increíble porque tenías un montón de superestrellas a las que se les permitía resolver las cosas, ser ellos mismos, conectarse y no ser encasillados ni forzados a estas circunstancias de basura.»

«De vez en cuando, hubo una historia terrible, pero la gente lo hizo funcionar porque podías reírte de ti mismo. El talento hizo mejorar el uno al otro. Fue una competencia, noche tras noche. Tenías que descubrir cómo sobrevivir. Había un montón de historias horribles y horrendas. Mae Young dio a luz a una mano. También estaba Katie Vick.»

«Algunas de las peores historias en la historia del negocio tuvieron lugar en la Attitud Era, pero en general, el negocio estaba muy bien porque todos tenían que dar un paso adelante, incluso si uno estaba en una situación que era una basura, tenía la oportunidad de hacer su propio camino. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que nosotros, como fanáticos, extrañamos de la Attitude Era. No son historias crudas, obscenidades, ‘cachorros’ y bromas como esas. Más acción y muchachos que son rudos que también entretengan.»

En concordancia con lo indicado, Graves manifestó que el propio Rusev puede ser un tipo rudo que puede entretener a los fanáticos, pero que la historia en la que se encuentra acutalmente no le ayuda a tal propósito.

Graves también se pronunció sobre Buddy Murphy por el hecho de que perdiera nuevamente, sintiendo que los fanáticos dejarían de preocuparse por él. También criticó las reglas de la «pelea de puñetazos» que precisamente no enfatizaba en el uso de los puños.