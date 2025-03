«Éxito a toda costa»: La obsesión de Swerve Strickland

El ex Campeón Mundial AEW Swerve Strickland reflexiona sobre los triunfos logrados hasta ahora y los que se avecinan para el futuro. Hablando de ello con nuestros compañeros de Fightful, se compara también con su archirival «Hangman» Adam Page. Los dos obtuvieron notables victorias en el reciente evento de pago por visión Revolution, la del «Realest» para situarlo como retador al título máximo.

«Nuestros cuerpos lo sienten. Nuestros cuerpos se cansan de esto. Todavía es algo nuevo y fresco. Los tipos que mencionaste en esa lista han trabajado juntos y han creado cosas durante, quizás, 10 años. Y no solo en una promotora, sino en múltiples promociones y diferentes territorios. ¿Está en esa lista? No puedo decirlo todavía, pero considerando la corta historia de cinco años que tiene la empresa, ha dejado una huella enorme. Todo lo que Hangman ha hecho con Kenny y todos esos nombres, incluso Bryan… el hecho de que mi nombre pueda estar junto a ellos en tan poco tiempo es algo grande. Pero en términos históricos, es difícil. No hemos pasado suficiente tiempo juntos para eso, pero el simple hecho de que se me mencione como una posibilidad, en menos de un año, es enorme, y me enorgullece.»

Creo que hay muy pocas cosas en las que estaríamos de acuerdo o que nos conectarían en este punto. Ambos estamos obsesionados con el éxito. Siento que ambos estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguirlo. Esa es probablemente la única conexión que podríamos tener para unirnos. Pero, una vez más, creo que eso es clave para que la gente siga viendo nuestra historia. Nunca se sabe lo que puede pasar. En eso radica nuestra relación ahora mismo. Realmente podemos llevar esto a cualquier parte, porque hemos empujado los límites tanto que todo es posible.

La gente sabe que cada vez que aparezco en pantalla, y él aparece en pantalla, estamos dispuestos a llegar lejos. Y cuando estamos juntos en pantalla, la reacción es: ‘Ok, tenemos que ver esto, porque sabemos hasta dónde han llegado antes y siempre van más allá. ¿Quién puede decir qué pasará después?’. Ahora imagina si estuviéramos juntos y estuviéramos de acuerdo en las cosas. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Eso sería otra bestia completamente diferente.»