Existiría preocupación en WWE por lesión de Piper Niven

Piper Niven/ Doudrop

Piper Niven ha estado fuera de la televisión de la WWE desde su victoria sobre Charlotte Flair en el episodio del 22 de agosto de SmackDown, e incluso estaba previsto que luchara el pasado viernes junto a Chelsea Green por el Campeonato Femenil de Parejas para hacerle frente a la propia Charlotte y Alexa Bliss, sin embargo eso no sucedió.

► Lesión podría poner en riesgo la carrera de Piper Niven

Piper Niven lleva más de un mes fuera de la televisión de la WWE, y aunque Chelsea Green les dijo a los fans que estaba «en una misión secreta», la verdadera razón de su ausencia se debe a una lesión, aunque por ahora se desconoce el tipo y la gravedad de la misma.

Tras bastidores, existe una creciente preocupación en la WWE de que podría poner fin a su carrera, según fue revelado por Bryan Alvarez en el reciente Wrestling Observer Live, manifestando que personas cercanas a la situación temen que la lesión pueda impedirle volver a competir.

«Lo que puedo decirles es que existe la preocupación de que pueda poner fin a su carrera; sea lo que sea, es grave. Ojalá pueda regresar, pero está de baja por lesión».

Por el momento, no existe información oficial sobre la supuesta lesión «que pondría fin a su carrera», por lo que la información de Alvarez habrá que tomarlo con pinzas. No obstante, lo único cierto en este punto es que se encuentra lesionada y existe mucho hermetismo acerca de esta situación, probablemente a le espera de que se produzcan evaluaciones adicionales.

