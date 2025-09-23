Existiría preocupación en WWE por lesión de Piper Niven

Piper Niven ha estado fuera de la televisión de la WWE desde su victoria sobre Charlotte Flair en el episodio del 22 de agosto de SmackDown, e incluso estaba previsto que luchara el pasado viernes junto a Chelsea Green por el Campeonato Femenil de Parejas para hacerle frente a la propia Charlotte y Alexa Bliss, sin embargo eso no sucedió.

► Lesión podría poner en riesgo la carrera de Piper Niven

Piper Niven lleva más de un mes fuera de la televisión de la WWE, y aunque Chelsea Green les dijo a los fans que estaba «en una misión secreta», la verdadera razón de su ausencia se debe a una lesión, aunque por ahora se desconoce el tipo y la gravedad de la misma.

Tras bastidores, existe una creciente preocupación en la WWE de que podría poner fin a su carrera, según fue revelado por Bryan Alvarez en el reciente Wrestling Observer Live, manifestando que personas cercanas a la situación temen que la lesión pueda impedirle volver a competir.

«Lo que puedo decirles es que existe la preocupación de que pueda poner fin a su carrera; sea lo que sea, es grave. Ojalá pueda regresar, pero está de baja por lesión».

Por el momento, no existe información oficial sobre la supuesta lesión «que pondría fin a su carrera», por lo que la información de Alvarez habrá que tomarlo con pinzas. No obstante, lo único cierto en este punto es que se encuentra lesionada y existe mucho hermetismo acerca de esta situación, probablemente a le espera de que se produzcan evaluaciones adicionales.