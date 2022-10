Existen dudas respecto al regreso de Randy Orton

Randy Orton se tomó un descanso de la WWE para sanar de sus lesiones en la espalda que en mayo de este año, aunque no se sabe cuándo volverá al ring, en el peor escenario, no lo veríamos hasta el próximo año y existe mucha preocupación al interior de la compañía respecto a la gravedad de su lesión, de la cual no se han tenido mayores novedades. No obstante, «The Viper» sí ha estado en la luz pública a raíz de un juicio que le siguieron a 2K Games como consecuencia del uso de sus tatuajes sin el respectivo permiso.

► Kofi Kingston quiere hacer equipo con Randy Orton

Randy Orton ha tenido una gran carrera, que es digna del Salón de la Fama WWE en un futuro no muy lejano. Con 14 campeonatos a cuestas, Orton se había perfilado como la Superestrella capaz de romper el histórico récord de 16 títulos que ostentan John Cena y Ric Flair. Sin embargo, desde el 2020 ha estado fuera del panorama titular, y su reciente lesión, han puesto un alto a estas intenciones.

Durante una entrevista reciente con NBC Sports Boston, Kofi Kingston habló sobre varios temas, incluyendo la recuperación de su compañero de The New Day, Big E, la cual transcurre favorablemente. Además, dijo que cree que Randy Orton podría no regresar a la WWE.

“No sé si Randy Orton regresará, pero pondría a Randy en mi equipo. Ya sabes, La Víbora y el factor experiencia”.

Habrá que ver cuándo The Viper podrá hacer su regreso al cuadrilátero, pero ciertamente aún tiene mucho que dar en el ring, considerando que en ocasiones pasadas no ha mencionado nada acerca de un posible retiro.