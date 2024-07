Entrevista con Tommy Blacha: Así es el proceso creativo de WWE

Si estás leyendo estas líneas, conocedor, es porque lo sabes mejor que nadie: la lucha libre comienza a cocinarse detrás de las cámaras. En el cuadrilátero se ve el producto final de lo que se gesta tras bambalinas, en cada reunión creativa, en cada reunión de producción. Y como en todo, al menos en el idioma de WWE —que es el que nos toca hoy—, existe una pirámide jerárquica a la hora de dar forma a ese resultado final.

El equipo creativo consiste en una docena, veinte personas que son supervisadas por la cabeza creativa (hay una por cada show, WWE Raw y WWE SmackDown), y trabajando en equipo es que presentan los resultado al jefe de la operación (históricamente, Vince McMahon; hoy en día, Paul “Triple H” Levesque). Este último, que en una reunión previa hará peticiones relativas a la dirección del show, realizará modificaciones y/o pedirá rehacer cosas puntuales al recibir el boceto, en un proceso que continuará hasta quedar satisfecho y dar el okey definitivo.

Así es, cuestión más, cuestión menos, el cómo detrás del sistema creativo de la WWE actual. Distinto, claro está, transcurría en la Attitude Era, ese tiempo donde la mesa creativa era mucho más pequeña y donde formar parte de ella era solo para privilegiados. Entonces no había tal cosa como una docena o más de escritores, sino que solo se contaba con una cabeza creativa y algunas voces de la confianza del Chairman.

► Entrevista con Tommy Blacha, ex jefe creativo de WWE

Por gran parte de fines de los 90, el controversial Vince Russo ocupó esa silla, pero en cuanto abandonó el barco en 1999 para sumarse a WCW, WWE puso la mira en un ex escritor del programa de Conan O’Brien, un fan de la lucha libre que había llevado a McMahon y otras caras de la empresa al prime time de la televisión norteamericana. ¿Su nombre? Tommy Blacha, y en SÚPER LUCHAS tendremos el honor de entrevistarlo acerca del detrás de escena de una, por no decirla época más añorada de la historia de la WWE y de la lucha libre profesional en general.

Blacha fungió como head writer desde 1999 hasta 2001, teniendo un gran protagonismo en la cocina de algunos de los momentos más icónicos de este negocio, lo que se traduce en grandes vivencias y una historia increíble que recientemente se ha animado a contar en su podcast Tales of the Attitude Era, que ya puedes escuchar en YouTube, Spotify y todas las plataformas de audio. De modo que, sin más preámbulo, vayamos a lo que nos reúne, ¿les parece?

—En tu podcast Tales of the Attitude Era has hablado de lo dinámica que es la WWE, especialmente en un rol clave como el que tuviste. Has dicho que solías trabajar entre 50 y 70 horas por semana, aproximadamente. ¿Podrías describirnos cómo era tu rutina como cabeza creativa en ese tiempo?

«Claro, veamos el caso de una semana de PPV. En las semanas de pay-per-views de la Attitude Era, la agenda era intensa y estaba repleta de preparación, ejecución y análisis post-show. Aquí tienes un desglose detallado de cómo se desarrollaban típicamente las cosas:

Domingo (Día del PPV):

Mañana

Revisión del resumen del PPV: El día comienza con una revisión exhaustiva del resumen del PPV vía correo electrónico o teléfono con el personal creativo. Esto incluye la finalización del orden de las luchas, la colocación de los segmentos, promos, entrevistas y cualquier viñeta hecha fuera de la arena.



Tarde

Viaje: Tomar vuelo a la ciudad donde se llevará a cabo el PPV. En ruta (revisión con Vince McMahon y otros): Mientras estamos en camino, típicamente en coche o en el aeropuerto, se realizan más discusiones y ajustes al resumen del PPV con Vince McMahon, Shane McMahon y otros miembros clave del personal.



Noche

Reunión de producción: Al llegar al lugar, se lleva a cabo una reunión de producción detallada. Esto implica presentar el resumen completo del show a agentes, personal técnico, directores, anunciadores y otros miembros del equipo. Se dan instrucciones específicas sobre quién gana, la sincronización de las promos y entrevistas, y la logística de los segmentos producidos fuera de la arena.



Pre-show

Ajustes de último minuto: Después de la reunión de producción, nos apresuramos para finalizar cualquier cambio o ajuste de último minuto basado en consideraciones logísticas.



Durante el show

Segmentos en vivo y grabados: Durante el PPV, hay un mix de segmentos en vivo (promos, entrevistas) y viñetas grabadas que se insertan estratégicamente en la transmisión.



Post-show

Reunión de evaluación: Inmediatamente después de que concluye el PPV, hay una rápida reunión de evaluación para discutir qué salió bien, qué no y cualquier problema que surgió durante el show. Viaje: Dependiendo del horario, después del PPV, es un vuelo nocturno, un viaje a la siguiente ciudad o un regreso al hotel para descansar antes de las actividades del día siguiente.



Lunes:

Mañana

Inicio temprano: Levantarse temprano para desayunar con Vince McMahon y otros altos oficiales.



Durante el día

Resumen de Raw: Durante el día, el enfoque se desplaza a Monday Night Raw. El equipo creativo presenta ideas, ajusta el formato del show y finaliza el resumen.



Noche

Reunión de producción: Similar al PPV, se lleva a cabo una reunión de producción en el lugar de Raw para finalizar todos los aspectos del show.



Martes:

Mañana

Planificación: El enfoque sigue siendo refinar y finalizar detalles para SmackDown, incluyendo Sunday Night Heat y otras grabaciones de televisión.



Miércoles:

Día de Viaje

Regreso a Stamford: Viaje de regreso a Stamford, Connecticut, para trabajar en la oficina.



Jueves:

Trabajo de oficina: Comienza el proceso de planificación de los shows de la próxima semana, comenzando con reuniones y discusiones en las oficinas de Stamford.



Viernes y sábado:

Planificación: El ciclo continúa con la escritura de guiones, reuniones creativas y preparación para eventos futuros, incluyendo actividades promocionales adicionales o apariciones en medios.



—Dijiste en pasadas entrevistas que has tenido conversaciones con varias celebridades por su amor mutuo por la lucha libre. Mencionaste a Will Sasso, Andy Richter, Ron Funches, Jay Weinberg, Corpsegrinder Fischer, Kerry King, Zakk Wylde, ¡y hasta a Meryl Streep!

«La parte de Meryl Streep era una broma. Todos los demás tenían un amor legítimo por la lucha libre y pude corroborarlo cuando estuvieron tras bambalinas en shows de WWE».

—En las reuniones creativas es donde se produce mucha de la verdadera acción, y es un lugar donde prácticamente cualquier fan de la lucha quisiera estar presente para ver cómo se prepara la salsa secreta. Mi pregunta es: si pudieras hablarle a esos fans y contarles una cosa: una idea, una historia, un combate o una sugerencia que casi ocurrió, o al menos fue discutida, y que te hizo pensar «esto es increíble» o “muy alocado”, ¿cuál rescatarías?

«Muchas cosas me vienen a la cabeza. Intenté hacer una facción de cuantos minis fueran posibles, que iban a llamarse “The Swarm”. La logística y el calendario lo impidieron. También sugerí que Steve Austin volara por los aires un casino que Vince había comprado en Las Vegas. No sucedió. Lo mejor de la Attitude Era fue que todas las cosas alocadas e increíbles sí sucedieron».

—Lo más próximo que el fan tiene a programar un show es mediante los videojuegos. En esos gameplays, siempre hay un talento al que consideramos infravalorado, así que lo empujamos hasta la luna y se convierte en nuestra debilidad. En caso de que haya, ¿quién era ese talento para ti, esa persona que no estaba tan alto en cartel pero que intentaste impulsar para que llegara al siguiente nivel?

«Bueno, yo lo veía un poco distinto. Siempre entendí que mi trabajo trataba sobre ayudar a todos y cada uno del elenco a encontrar el éxito. Nunca tuve favoritos».

—El ex cabeza creativa Brian Gewirtz escribió en su libro: «A los luchadores no les importa si no los saludas porque eres tímido, lo único que verán es que no los saludaste y por eso eres un egomaníaco que se cree más que los demás, de modo que harán lo imposible para sacarte la comida de la mesa». Paul Wight dijo en alguna ocasión que no veía el sentido a que personas que nunca subieron a un ring le dieran indicaciones (hablando sobre los creativos). En tu experiencia, ¿cuál era la relación entre los vestuarios y el equipo creativo? Sin dar nombres, ¿había luchadores con los que era difícil trabajar?

«Bueno, claro que algunos eran más difíciles de tratar que otros, pero también en ocasiones eran circunstancias distintas. Hablando en términos generales, si esos luchadores estaban en el elenco, era porque sabían lo que hacían y estaban preparados para hacer lo que les tocara».

—¿Alguna vez experimentaste una Wrestler’s Court durante tu estadía en la WWE?

«Sí, lo experimenté y eso es todo lo que voy a decir. Aunque quizás puedan leer el libro de Brian Gewirtz para obtener más información al respecto».

—Una cosa que me intriga es la importancia que Vince y los otros escritores le daban a los llamados “dirt sheets”. ¿Hubo alguna ocasión en que la información se filtró y los planes debieron cambiar en consecuencia? En tal caso, ¿cuál era la reacción de Vince en esas oportunidades?

«El ritmo de los shows era tan acelerado que no había tiempo para cambiar nada a causa de los “dirt sheets”. Yo solía leerlos con sensaciones encontradas. A veces estaban errados, a veces acertaban, a veces escribían porquerías inexistentes, a veces había cosas que a lo mejor podían ser ciertas. Vince no reaccionaba a ellos. En la Attitude Era, por lo general, los sheets todavía no eran leídos de forma masiva como en la actualidad. Más que otra cosa, la gente los veía como algo que generaba interés, algo bueno».

—Hoy por hoy, Paul “Triple H” Levesque es prácticamente el “nuevo” Vince McMahon de la WWE aun estando lejos de tener las mismas responsabilidades que su predecesor. Pero como el propio Levesque reveló en el pasado, empezó a colaborar en la parte creativa en la época de la Attitude Era. ¿Cómo describirías su rol en el equipo creativo entonces?

«Estaba alrededor del equipo creativo más que el promedio de los luchadores pero hay que recordar que aun así él era parte del elenco y eso de por sí llevaba una enorme cantidad de tiempo y dedicación. Estaba más que nada enfocado en sus propias storylines, como sucede con la mayoría de los grandes luchadores».

—Aun con lo que llegaste a ver en él, ¿ya podías predecir entonces en lo que podía convertirse más adelante o su llegada a lo más alto de la WWE es algo que te tomó por sorpresa?

«He aprendido a nunca predecir o sorprenderme ante nada en la lucha libre…»

—Muy bien, antes de que nos vayamos me gustaría hacer un pequeño juego de verdadero o falso sobre Vince McMahon. Es realmente una lástima que McMahon haya estropeado su reputación haciendo las cosas horribles que hizo, puesto que desde siempre ha sido una de las personalidades más fascinantes de la historia de nuestro negocio. Así que, naturalmente, nos gustaría aclarar algunas cosas sobre el hombre, y quién mejor que alguien que estuvo a su lado por incontables horas (como es tu caso) para despejarnos las dudas. Así que vayamos a ello:

Odia los bostezos porque no puede controlarlos: “Odiaba los bostezos, pero la razón escapa a mi conocimiento”. No puede evitar ponerse en un pésimo humor cuando tiene hambre, y quizá ese no sea el mejor momento para sugerirle ideas: “Nunca vi que su humor cambiara drásticamente por alguna cosa en particular”. No provee realmente de muchas ideas desde cero. Lo suyo trata más sobre oír propuestas y funcionar como filtro. Su mejor trabajo es haciendo algunos retoques a esas ideas: “Mira, si hubiera formado parte del equipo creativo, quizás hubiera tenido muchas más ideas de cero, pero tenía muchas cosas que atender, así que me parece una asunción injusta”. Considera a las barbas “sucias” (o al menos hace varios años atrás): “No creo que sea cierto”. Siempre se presentó tarde a las reuniones y podía hacer esperar hasta cinco horas a sus empleados: “No en la Attitude Era”. Le gusta hacer sentir lo más incómoda posible a las personas solo para ponerlas a prueba: “Nunca hizo eso conmigo”. Vivía en “la burbuja” de la WWE y no sabía casi nada sobre lo que ocurría fuera de ella, incluidas otras empresas (salvo lo que le decían) y la cultura popular (películas, shows de TV, celebridades, etc.): “Quizás un poco, pero cuando tienes tantas responsabilidades y ese tipo de agenda, es difícil salirse de esa burbuja”. No tenía problema en llamar a las cabezas creativas/sus manos derechas a altas horas de la noche para hablar de trabajo: “Verdadero”. El 90% de las sugerencias hechas en reuniones creativas no eran aprobadas por Vince: “Bueno, las cosas fluyen, pero suena como un porcentaje ridículo. A lo mejor años más tarde, cuando habían decenas y decenas de escritores generando muchas más ideas, el porcentaje tenga más sentido”. Lo último que quieres es desafiarlo en frente de todos, dado que lo verá como un intento de querer dejarlo en ridículo. Además, jamás va a perder una discusión, pues es el jefe: “Mi experiencia fue diferente. Claro que al final ibas a terminar perdiendo la discusión, mas eso no significaba que no podías desafiarlo o hacerlo cambiar de opinión. De hecho, a menudo me encontraba con que él disfrutaba siendo desafiado hasta cierto punto , siempre y cuando tuvieras una opinión razonable y apasionada.”



—Para ir finalizando, quisiera saber qué resonó más contigo sobre tu carrera en la WWF. Y si WWE te llamara hoy mismo, ¿repetirías la experiencia o te encuentras en una etapa de tu vida en la que preferirías evitar tal caos?

«Fue una época increíble y única, cuando estuve en la WWE. Era un staff pequeño que se juntaba a escribir shows en bloques de notas amarillos. Sé con los años la maquinaria se convirtió en algo mucho más grande y quizás se tornó en un típico caso de “la cola meneando al perro”, por decirlo así. El caos está bien, pero la burocracia es algo totalmente distinto».

No te pierdas del podcast de Blacha, Tales of the Attitude Era, para descubrir las mejores historias, curiosidades y anécdotas sobre la época más añorada de la WWE. También puedes sumarte a John Cena, Adam Copeland (Edge), Bruce Prichard, Christian Cage y otros para seguir a Blancha en su cuenta de X.