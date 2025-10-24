EX WWE, Jin Tala se prepara para debutar en Beyond Wrestling

La ex participante del programa WWE LFG y ex integrante de la marca WWE EVOLVE, Jin Tala, ha reaparecido oficialmente en la escena independiente bajo su nombre real, Leigh Laurel, y con un nuevo nombre artístico: Lady Leigh.

La luchadora fue anunciada como parte del evento Novembercanrana, de Beyond Wrestling, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre de 2025 en Cranston, Rhode Island.

El anuncio, realizado a través de las redes oficiales de Beyond Wrestling, generó expectación entre los fanáticos del circuito independiente. La promoción confirmó que Lady Leigh formará parte del cartel del supershow, aunque su oponente aún no ha sido revelado.

Este regreso marca el inicio de una nueva etapa para la ex estrella de WWE, quien busca consolidar su identidad lejos del sistema de desarrollo de la compañía con sede Stamford.

Leigh Laurel ganó notoriedad en 2024 al formar parte del reality WWE LFG, donde jóvenes talentos competían por un contrato de desarrollo con la empresa. Poco después, fue integrada en la marca WWE EVOLVE, proyecto con el que la compañía buscaba relanzar su territorio de desarrollo más enfocado en el ring.

El evento Novembercanrana promete reunir a algunos de los nombres más destacados de la escena independiente estadounidense, y la incorporación de Lady Leigh suma interés al cartel. Aunque aún no se ha confirmado su rival, todo indica que su presentación será una de las más observadas de la noche.

algunos de los luchadores que estarán presentes en este show incluyen