Ex-WWE Eugene sobre Vince McMahon: «Cosas enfermas»

Durante la década de los 2000, Eugene, también conocido como Nick Dinsmore -a día de hoy sigue luchando en la escena independiente- fue bastante popular en WWE. Por ello, de cuando en cuando llama la atención hablando sobre aquellos tiempos. Hoy, repasamos una reciente entrevista de la ex-Superestrella.

► En palabras de Eugene

Cómo volvió a WWE como productor (2014)

“Creo que Joey Mercury era entrenador en ese momento y estaba a punto de pasar de FCW a ser productor en giras. Necesitaban a alguien más, y Joey, que es buen amigo mío, me recomendó.

Cuando me contrataron me dijeron: ‘Estás en una lista corta de candidatos… una lista corta de uno.’

Triple H ya estaba a cargo de NXT. No lo conocía muy bien, habíamos trabajado juntos, pero siempre me pareció alguien intimidante. Sin embargo, fue amable: cuando grabé un video de apoyo a WWE durante la campaña de Linda McMahon al Senado, él fue quien lo produjo. Pasó el día conmigo, almorzamos, y ahora creo que en realidad eso fue una especie de entrevista sin que yo lo supiera.”

Never forget when Eugene shocked William Regal with his wrestling skills Regal’s facial expressions really sell this 😂 pic.twitter.com/Kvo71HPAKp — Samoan Dynasty (@dynastytribal) October 25, 2025

Entrenando talentos en el Performance Center

“En el Performance Center trabajé con gente como Sasha Banks, Charlotte Flair, Braun Strowman y Chad Gable.

Todos trabajaban duro, pero recuerdo que muchos llevaban dos años allí sin luchar ante un público. Propuse hacer un show en vivo dentro del Performance Center con los más inexpertos, y que los experimentados fueran el público. Se rieron de mí y dijeron que ‘el Performance Center no es un lugar para shows en vivo y nunca lo será’.

Pero hicimos el evento, y fue la mayor emoción que vi allí. Todos disfrutaron, los jóvenes aprendieron mucho. Chad Gable y Braun Strowman eran pareja, hacían de villanos, y su dinámica funcionaba muy bien.”

El trato a las mujeres en WWE

“Muchos dicen que antes no se tomaba en serio a las mujeres, pero en mi época ya estaban Victoria, Trish Stratus, Lita, Jacqueline… eran luchadoras increíbles.

Hubo una etapa después donde se volvió más un concurso de belleza, tipo el programa ‘Deal or No Deal’, o las búsquedas de divas. Pero las verdaderas luchadoras siempre existieron.”

El incidente con Mark Carrano (ex directivo de WWE)

“Estábamos en Louisville. Uno de los talentos de WWE había luchado en un show de OVW y después fuimos todos a cenar. Mark Carrano estaba allí, junto con Danny Davis y su esposa, mi esposa y yo.

Toda la noche, Carrano no paraba de decir lo bonita que era mi esposa. Todos habían estado bebiendo, menos yo, que conducía. Al final de la noche, mi esposa dijo que iba al baño.

No encontraba a Carrano… y cuando empujé la puerta del baño de mujeres, estaba adentro, con la mano en la puerta y el pie estirado intentando alcanzarla, mientras ella estaba contra la pared.

Él salió rápidamente. En ese momento no supe cómo reaccionar; pensé: ‘No me gusta esto, pero no puedo armar un escándalo si quiero volver a WWE.’

Pero a mi esposa le afectó mucho. Desde entonces, cada vez que entra a un baño público, teme que alguien irrumpa. Fue muy traumático.”

The Rock returning to help Eugene against Jonathan Coachman is such a great moment. Stone Cold, The Rock and Kane return ovations are unmatched 😭 pic.twitter.com/iyKw0nBUVM — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) February 17, 2025

Sobre el ambiente laboral en WWE

“Era un entorno difícil. En FCW, cuando algunos se quejaron ante Recursos Humanos porque un entrenador era demasiado duro, lo primero que hizo HR fue contárselo al entrenador… y él volvió a gritarles más. Así era el clima.”

Opinión sobre las acusaciones a Vince McMahon

“Jamás pensé que Vince dejaría WWE sin haber muerto al mando. Pero todo lo que está pasando son tiempos locos.

En realidad, el caso es por falta de pago de los acuerdos de confidencialidad (NDA). Si los hubiera pagado, probablemente nada de esto habría salido.

Pero cuando escuché que había firmado cinco NDAs con mujeres, pensé: ‘Toda su familia fue al programa de Howard Stern y admitieron que Vince le era infiel a su esposa, así que no puede ser solo eso. Debe haber cosas más enfermas detrás.’

Y ahora están saliendo a la luz.”

Sobre los segmentos extraños de Vince en televisión

“Dos palabras: Katie Vick.

También la colonoscopía de Jim Ross, la mano de Mae Young… cosas que uno veía y decía: ‘¿Qué tiene que ver esto con la lucha libre?’

Supongo que Vince estaba detrás riéndose de todo eso.”

La historia del cañón de camisetas y el reto de Vince

“Era una noche de Raw, Eugene estaba con el cañón de camisetas y Vince me mandó decir que me daría 1.000 dólares si lograba volarle el sombrero a Jim Ross en vivo.

Miré hacia la mesa de comentaristas y Vince me miró desde el suelo, se bajó las gafas, me hizo una seña y siguió trabajando.

Disparé y casi lo logro, la camiseta pasó por encima de Lawler.

Luego pensé que debería haber ido donde JR y decirle: ‘Oye, Vince me da mil dólares si te vuelo el sombrero, finjamos y nos repartimos el dinero.’ Hindsight 20/20, como dicen.”

Presenciando el fin de la racha del Undertaker

“Estuve en el Superdome cuando Brock Lesnar le ganó al Undertaker. La gente a mi alrededor decía: ‘Si pierde, dejo de ver lucha libre.’

Cuando sonó el ‘uno, dos, tres’, fue como si el tiempo se detuviera. El aire desapareció del estadio. Nadie podía creerlo.

Creo que fue lo correcto. El mejor debe dejar paso a los nuevos. Algunos dicen que Taker debía retirarse invicto, pero eso no es buen negocio.”

Haber hecho el “pin” a Vince McMahon

“Una vez, en un Raw, Vince y Shane estaban en una rivalidad con DX. Ellos me metieron la cabeza en el inodoro y me echaron pintura verde.

Tenía que esperar tres horas con la pintura puesta hasta mi combate contra ellos.

En principio, Vince y Shane iban a ganarme, pero Shawn Michaels dijo: ‘Oye, si ya lo humillaron así, debería ganar.’

Vince aceptó y me dejó hacerle el conteo de tres.

No recuerdo mucho después, pero tengo el video. No sé cuántos han logrado planchar a Vince McMahon en Raw… quizá yo fui el último.”