Ex UFC reta a Jake Paul a combate de box

Jake Paul ha arrasado en el mundo de los deportes de combate con un récord de 6-0 en boxeo, y ha dejado una estela de ex campeones de MMA y UFC, y una ex estrella de la NBA, detrás de él. Hoy en día, todo el mundo y su madre piden un combate de boxeo contra la sensación de YouTube, y el ex aspirante al título de la UFC, Thiago Santos, es el último en poner su nombre en el sombrero de «gotcha».

Santos tomó sus redes sociales y cuestionó la fuerza de la competencia de Paul, antes de recomendarle que luche contra un «oponente real»: Te has divertido boxeando con la sensación de YouTube.

«Te has divertido boxeando con luchadores y ancianos. ¿Qué tal si peleas con un oponente de verdad?».

Santos acaba de firmar con la PFL tras su salida de su relación de nueve años con la UFC. En general, Thiago tiene un récord de 22-11 en su carrera, con un respetable resultado de 14-10 en la UFC.

Santos sólo ha ganado una de sus últimas seis salidas, pero para ser justos, estaba compitiendo contra los mejores pesos semipesados del planeta. Santos siempre ha sido conocido por su salvaje poder de golpeo, produciendo 11 nocauts durante su estancia en la UFC. ¿Cómo crees que le iría a Marreta contra alguien como Jake Paul?