En abril de 2025 se va a lanzar Global Fight League (GFL), una nueva liga de MMA que contará con algunas ex estrellas de la UFC en su elenco de peleadores. Está comandada por el capitalista de riesgo Darren Owen. Así se presenta en su web oficial:

La Global Fight League representa una evolución necesaria para la próxima generación de artistas marciales mixtos. Nuestra misión es construir una liga de clase mundial centrada en los atletas, basada en la integridad, la colaboración y una pasión compartida por las artes marciales mixtas. Nos comprometemos a compartir los ingresos con nuestros atletas y a ofrecer una emoción sin precedentes a los fanáticos.

Por primera vez en la historia de los deportes de combate, la GFL está implementando un modelo de liga verdaderamente basado en equipos para las MMA. Los atletas de la GFL se convierten en socios equitativos reales, recibiendo el 50% de todos los ingresos generados por los eventos. Además, la GFL destina el 8% de la bolsa de cada atleta a un fondo de jubilación y un 2% adicional a un fondo de seguro.

🚨The Global Fight League will launch in April 2025 🗓️ #HelwaniShow

✅6 teams

✅4 continents

✅MMA Draft

✅300+ fighters eligible to be drafted

✅120 fighters will be drafted

✅20 fighters

✅10 divisions (2 fighters per division)

✅GFL Draft will begin in January 2025… pic.twitter.com/oD7tl4odVs

— COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) December 11, 2024