Ex Superestrellas WWE reaccionan a últimos despidos

En las últimas horas, WWE ha causado un nuevo «viernes negro» al realizar una nueva ola de despidos masivos. Parecía que con la salida de Vince McMahon ese tipo de movimientos se habían terminado pero nada más lejos de la realidad bajo el actual régimen de Triple H (y TKO).

► Ex WWE reaccionan

A falta de que las víctimas de dicha ola se pronuncien –Cora Jade ya ha pedido que la ubiquen con su nuevo nombre y email– luchadores que recibieron la noticia en ocasiones pasadas comparten sus pensamientos sobre sus compañeros despedidos:

To the recently released, You have three choices… 1) Fade into obscurity 2) Coast off of your WWE name 3) Work your ass off, reinvent yourself, make a lot of money, and have a lot of fucking fun! Love,

The Indy God — Matt Cardona (@TheMattCardona) May 3, 2025

«A los recién liberados, Tienes tres opciones… 1) Desvanecerse en la oscuridad 2) Aprovecha tu nombre de WWE 3) ¡Trabaja duro, reinventate, gana mucho dinero y diviértete mucho! Amor,

El Dios Independiente».

Sometimes a release is a blessing. Trust me. 💰 pic.twitter.com/Cfc082A5Wi — A.J. FRANCI$ 💰 (@AJFrancis410) May 2, 2025

«A veces, el despido es una bendición. Créanme».

Imagine releasing talent like that!…place is fucking insane! — Nixon Newell (@TeganNoxWWE) May 3, 2025

«¡Imagínense liberar talento así!… ¡El lugar es una locura!«.

Last year my contract ended and I was informed that it wasn’t getting renewed. I felt discouraged to the point where I wanted to quit. The first person to message me was @Lauderdale11, one of the first people to believe in #sidneyakeem I appreciate him and @GCWrestling_ 🙏🏿 — Sidney Akeem (@sidneyakeem) May 3, 2025

«El año pasado terminó mi contrato y me informaron que no lo iban a renovar. Me sentí tan desanimado que quise rendirme. La primera persona que me escribió fue Brett Lauderdale, una de las primeras personas en creer en mí. Le agradezco a él y a Game Changer Wrestling».

También se pronuncian desde otras partes de la industria:

O desde la propia WWE:

«Chicos, tranquilidad. El corazón roto es porque sé cómo se siente. Me duele el corazón por ellos, en serio… Días como este no son fáciles…«.

Guys 𝐑𝐄𝐋𝐀𝐗 the broken heart is because I know how it feels. My heart breaks for them smh… Days like this aren’t easy..😔 https://t.co/SvAyGdayqJ — Briana Brandy (@TheVibeBri) May 3, 2025