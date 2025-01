Si hace unas horas conocíamos muchos detalles de parte de Odyssey Jones de sus problemas con su ex pareja, los cuales provocaron su salida de WWE, ahora atendemos a qué tiene que contar ella gracias a las declaraciones que ha realizado a nuestros compañeros de POST Wrestling.

► La contraparte

La expareja de Omari Palmer, también conocido como el exluchador de WWE Odyssey Jones, ha alegado que él incurrió en abusos físicos contra ella. Las acusaciones están detalladas en un informe policial del año pasado, obtenido por POST Wrestling, y ampliadas durante una entrevista en la que también señaló otros incidentes de abuso.

POST Wrestling acordó no revelar el nombre de la expareja de Palmer a petición de ella, ya que no es una figura pública y ha compartido información sensible sobre los presuntos actos de violencia.

► El incidente inicial: Mayo de 2024

Según un informe policial presentado el 23 de mayo de 2024, por el Departamento de Policía de Maitland, la expareja alegó un incidente de agresión ocurrido el 17 de mayo de ese año. Según el informe, ella declaró a los oficiales que Palmer se enfureció al descubrir mensajes de texto que ella había enviado a otro hombre. En ese momento, ella afirma que Palmer arrojó objetos, la agarró y la lanzó al suelo en dos ocasiones.

Palmer fue contactado para esta historia, pero declinó proporcionar comentarios.

El oficial encargado del caso, Willington Camargo, escribió en su informe: “Solicito respetuosamente que se presenten cargos por agresión, un cargo”. Sin embargo, la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Orange confirmó a POST Wrestling que el caso sigue bajo revisión y que aún no se ha tomado una decisión sobre si presentar cargos formales. El caso está asignado a Kristina Mills, jefa del Departamento de Violencia Doméstica y Trata de Personas.

► Más incidentes: El crucero

La expareja también alegó que, poco después del altercado en el apartamento de Palmer, se produjeron más episodios de abuso durante un crucero por el Caribe que habían planeado previamente. A pesar de lo ocurrido, la pareja continuó con el viaje.

Ella afirmó que Palmer amenazó con romper sus teléfonos y le insistió que no podía irse porque el viaje ya estaba organizado. “Le dije que veía a dónde iba esto y que me iba a ir porque las cosas no iban a salir bien en el crucero. Era un comportamiento repetido, así que lo vi venir. Me dijo que me sentara y me calmara, que nos iríamos al día siguiente por la mañana para el viaje”, explicó.

Durante el crucero, ella alegó que Palmer continuó con el abuso, causándole una conmoción cerebral, destruyendo su camarote y arrojando uno de sus teléfonos al mar. También afirmó que él la empujó repetidamente contra las paredes del camarote porque intentaba salir de la habitación, dejándole moretones por todo el cuerpo.

► La reacción de WWE

La expareja de Palmer afirmó que WWE llevó a cabo su propia investigación sobre sus denuncias, lo que finalmente llevó a la terminación del contrato de Palmer en septiembre de 2024. WWE no confirmó ni comentó la naturaleza de su separación. Ella agradeció a la compañía por tomarse en serio sus acusaciones, señalando que se comunicaron con ella durante el curso de la investigación.

En un video publicado en redes sociales a principios de este mes, Palmer negó las acusaciones, refiriéndose a ellas como “afirmaciones falsas… provenientes de una persona con la que solía relacionarme”. Sin embargo, no proporcionó más detalles.

► Reflexionando sobre la relación

Ella describió a Palmer como una persona con “arrebatos violentos” y episodios de frustración errática, que descargaba contra ella. Según su relato, su relación intermitente se remonta a 2018, y durante ese tiempo soportó “mucha angustia mental”.

“No se sabe lo que ocurre detrás de puertas cerradas”, afirmó. “Quería protegerlo y amarlo, pero llegó un punto en el que fue suficiente”.

La expareja expresó su apoyo a las posibles acciones legales contra Palmer en relación con el cargo de agresión. “Ya no tengo miedo de hablar después de que él me infundiera miedo durante tanto tiempo”, dijo. “Espero que se tomen medidas para garantizar que no pueda lastimar a nadie más«.

