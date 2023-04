Dave Schilling fue guionista de la WWE y no guarda el mejor de los recuerdos de su tiempo en la compañía. De ello estuvo hablando recientemente en In The Weeds with Jeremy Lambert & Joel Pearl, haciendo referencia a la reciente demanda de la también antigua escritora Britney Abrahams contra la misma.

> Dave Schilling recuerda WWE

«Mis pensamientos probablemente eran similares a los de muchas personas que son personas de color que trabajan para WWE, lo cual no es de extrañar que alguien esté molesto por las cosas que experimentó en la empresa. No es el mejor lugar para trabajar cuando eres una persona de color, eres mujer, eres LGBTQ. Es difícil porque hay mucha gente allí que es mayor, que tal vez no es tan sensible a ciertas cosas, y al final del día, la persona que toma las decisiones es Vince McMahon. Incluso hoy en día, Vince tiene mucho poder y mucho que decir en lo que sale al aire y Vince no es la persona más sensible del mundo.

Love the new WWE Disputed Championship pic.twitter.com/Zei5akmkXR — Dave Schilling (@dave_schilling) April 25, 2023

«Se trata de lo que le gusta a Vince. Muchas de estas caricaturas son cosas que le gustan a Vince. No puedo hablar de lo que sucedió después de que me fui, pero estoy seguro de que pensó que Apollo Crews haciendo un acento iba a triunfar. Miras la historia de la WWE, y hay toneladas de ejemplos de personajes estereotípicos. Esto no es algo nuevo o un fenómeno nuevo.

«Mucha gente tiene que retirarse [para que haya cambios]. No sé si necesitamos seguir escuchando lo que Michael Hayes tiene que decir sobre las historias. Creo que él puede armar una luchaincreíble, pero ¿necesito escuchar a Michael Hayes, o Vince McMahon, o Bruce Prichard decirle a la gente de 30, 20 años, niños, qué es entretenido? Esto no les molesta, todos han hecho cosas increíbles en el negocio de la lucha libre y me dieron décadas de disfrute. Todos fueron muy amables conmigo. Debe haber más energía juvenil en la lucha libre.

«AEW ha hecho un buen trabajo al presentar a sus personajes de una manera que es más atractiva para las audiencias más jóvenes. WWE, en muchos sentidos, Roman Reigns y Bloodline son personajes muy modernos, emocionantes y geniales, y aunque son rudos, se los considera geniales. Las personas que toman las decisiones son viejas y, en algún momento, esa gente necesita hacerse a un lado. Tony Khan, como booker de AEW, está haciendo un buen trabajo, pero no se está rodeando de gente más joven. No se está rodeando de un equipo de escritores que puedan decir, ‘esto es genial, esto no es genial’. No quiere decir que Tony no sepa lo que es genial, probablemente tenga mi edad y esté tan al tanto como yo puedo estar en mis 30 años.

«Necesitamos tener esa energía juvenil. Eso es lo que es tan emocionante de AEW y, en algunos niveles, de WWE, pero debe haber más. Cuantas más personas de cierta edad se hagan a un lado, mejor será para todos y habrá menos tensión de este tipo entre las sensibilidades de 2023 y las sensibilidades de 1987. Esa es la parte más difícil de trabajar allí. Esos tipos no lo entienden a veces, y desearías que lo hicieran».