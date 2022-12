Ex Campeón WWE llega al Salón de la Fama del Hardcore

Un antiguo campeón WWE ha sido el último en entrar en el prestigioso Salón de la Fama del Hardcore. Desde la creación de la atracción en 2002, han sido varios los nombres famosos que han entrado en el. El objetivo del Salón de la Fama Hardcore es conmemorar a los atletas que han contribuido a la historia del 2300 Arena, conocido extraoficialmente como «ECW Arena» entre 1993 y 2001.

Entre los antiguos miembros se encuentran Eddie Guerrero, Dean Malenko, Sabu y Terry Funk. Ahora la lista tiene un nombre que muchos verían como sinónimo de las letras «ECW», Rob Van Dam, que dejó mucho momentos memorables entre aquellas paredes.

► El ex Campeón WWE ingresa en el Salón de la Fama del Hardcore

En el evento «A Tribute to the Extreme» de Battleground Championship Wrestling, el ex campeón de WWE Rob Van Dam fue incluido en el Salón de la Fama del Hardcore. Jerry Lynn, un oponente frecuente de Van Dam en el ECW Arena, fue el encargado de su presentación. Van Dam y Lynn se enfrentaron en varios eventos de ECW, como Crossing The Line ’99, Hardcore Heaven ’99, Hardcore Heaven ’00 y Guilty as Charged 2001.

La misma noche de su incorporación, Rob Van Dam se enfrentó al ex luchador de ECW Rhino en un combate individual. El combate duró quince minutos y Van Dam acabó ganando con su patentado Five-Star Frog Splash. Los logros de RVD en la lucha libre, que le han llevado hasta este Salón de la Fama del Hardcore, han desempeñado un papel importante en su incorporación que, a opinión de muchos aficionados ha tardado demasiado en llegar. Aparte de la victoria en el campeonato antes mencionada, Van Dam fue un punto focal de Extreme Championship Wrestling desde 1996 hasta su cierre en 2001. Es el Campeón de Televisión de ECW que más tiempo ha permanecido en el poder, con un increíble récord de 700 días.

Rob Van Dam ha experimentado un discreto renacimiento de su carrera en los últimos tiempos. A sus 52 años, ha disputado once luchas en 2022 contra rivales tan variados como Mark Haskins, 2 Cold Scorpio y Dante Martin, de AEW. Van Dam incluso hizo el viaje a NOAH de Japón para hacer equipo con Masato Tanaka contra NOSAWA Rongai & Super Crazy en julio.

► Sobre la fanaticada que siempre le apoyó

RVD quiso dirigirse a los fanáticos que le gritaban «We made you» («nosotros te creamos») durante su discurso de introducción diciendo:

«No lo niego. Y siempre respondo lo mismo, porque en WWE gané la mayor cantidad de dinero. Me convirtieron en la mayor superestrella mundial. Fue increíble. TNA, Impact Wrestling, por el horario, fue el trabajo más fácil de la historia. Y luego, cuando llegué a ECW, ahí es donde me divertí más. Estoy muy orgulloso de que ECW me definiera como luchador durante toda mi carrera. Fue en el 95, Sabu luchaba aquí. Y por cierto, quiero dar las gracias a Sabu por animarme siempre a ser yo mismo. A ser extremo. Y a no hacer la mierda que hacía el resto. Sabu estaba tratando de traerme aquí a ECW y cada pocas semanas en el 95 me llamaba y me decía: ‘¿Ya te llamó Paul?’. Yo decía, ‘No’, ‘Dijo que te iba a llamar. Espera, te volveré a llamar’. Y luego pasaron varias semanas, y ya no me importaba porque yo estaba trabajando para All Japan. Estaba en una posición realmente buena donde ya podía, en esa etapa de mi carrera, elegir dónde pasaba mi tiempo. Y él seguía… ‘¿Ya te llamó Paul?’ Durante ese tiempo, empecé a ver ECW. Me propuse buscarla. Por supuesto, era como a las 2:00 AM creo que en el Sunshine Network, pero no podía creerlo cuando lo vi. Nunca había visto algo así. Era increíble, la violencia sin disculpas y las Superestrellas y… todo ese aspecto adulto. Fuego y… Y por supuesto, la cualidad principal era la multitud. Santo cielo. El público de ECW establecía los estándares y eran al menos la mitad del espectáculo. Así que estaba un poco intimidado. En realidad estaba muy intimidado por venir aquí en el 96«.