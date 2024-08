Ex Campeón TNA podría aparecer este martes en WWE NXT

La asociación entre WWE y TNA comenzó en el Royal Rumble 2024 con la aparición de Jordynne Grace, Campeona Knockouts TNA, y estas presencias foráneas se han extendido dentro de la programación de NXT, quien ha experimentado la presencia de estrellas como la propia Grace, Joe Hendry, Frankie Kazarian y The Rascalz. De igual manera, hemos visto a las Superestrellas de NXT aparecer en la programación de TNA como parte de esta nueva alianza, y se espera que esto continúe, dado que cuenta con la venia de Triple H.

► Josh Alexander podría aparecer este martes en WWE NXT

Si bien las presencias de Joe Hendry y The Rascalz han sido una constante en las últimas semanas, se especula otra presencia desde TNA para el programa de NXT de este martes. De hecho, Sean Ross Sapp informó en Fightful Select que se ha hablado del ex campeón mundial TNA, Josh Alexander, para que aparezca como parte de la colaboración entre ambas compañías, e inclusive tras bastidores surgió la idea de que podría aparecer en el episodio de NXT de esta noche, que es la segunda noche de The Great Armeican Bash.

La posible presencia de Josh Alexander en NXT podría generar un impacto en el actual Campeón NXT, Ethan Page, ya que ambos fueron compañeros en The North mientras estaban en TNA Wrestling, y evidentemente esta alianza concluyó con la salida de Page de aquella compañía, para mudarse a All Elite Wrestling. Dicho esto, la historia previa entre Alexander y Page puede dar pie a algún tema a nivel creativo dentro de NXT, de concretarse esta presencia.