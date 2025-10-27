Ex-AAA y ex-WCW Cíclope casi sufre un pre-infarto

Conocido por trabajar en AAA durante la década de los 90s y por hacerlo en WCW en la llegada de luchadores de México, Cíclope tiene problemas de salud.

La Parka, El Dandy, and Silver King vs Juventud Guerrera, Hector Garza, and Cíclope, WCW Pro 12/28/1997 [🎵 – Definition – Black Star] pic.twitter.com/q03vMrpqta — foos (@elClubLucha) March 26, 2025

► Problemas de salud para Cíclope

El luchador retirado acaba de publicar un video en redes sociales donde explica que iba a someterse a una cirugía de rodilla cuando estuvo cerca de sufrir un pre-infarto:

«Quiero hacer este video para agradecer a todas esas personas que se tomaron la molestia de enviarme un mensaje y desearme lo mejor. Honestamente, muchas gracias. Les cuento rápidamente: la operación no pudo realizarse como debía. Sigo teniendo problemas de presión, hipertensión y un poco de corazón. Estuve a punto de sufrir un preinfarto.

Ya no pudieron hacerme nada con el fierro. Tuvieron que bajarme. Me hicieron algunos ajustes en mi nueva rodilla biónica, pero voy a estar en tratamiento. Mi operación está programada para dentro de un mes y quiero agradecer a todos los que se han preocupado por este servidor.

No quise pedir dinero, y no porque sea egoísta, sino porque tampoco me gustó lo que han dicho. Ya empezó la gente a criticar, diciendo que para qué van a ayudar a un “drogadicto”, que no lo merezco. Pues sí, amigo, pero también tengo 40 años como luchador, y mis lesiones son por la lucha libre«.

