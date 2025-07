Evolution y Liv Morgan: «El impacto va más allá»

WWE va a celebrar una segunda edición del evento premium Evolution sin poder contar con una de sus principales estrellas, Liv Morgan. Ella y Raquel Rodríguez iban a exponer el Campeonato Femenil de Parejas en un combate multitudinario pero debido a una lesión tuvo que ser sustituida por Roxanne Pérez, que parece estar buscando ocupar su sitio en The Judgment Day.

Don’t miss my first tag team championship title defense on @peacock @netflix 🖤☆ you can count on me @raquelwwe @yaonlylivvonce 🥰 #EVOLUTION #GetRoxd pic.twitter.com/3x3Kp1GSyL

— roxanne (@roxanne_wwe) July 11, 2025