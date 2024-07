Evolution 2, historias… Bayley pide más a WWE

La Campeona Mundial, Bayley, no se conforma con lo que ella y la división femenil tienen en la actualidad y quiere más de WWE mientras rivaliza con Nia Jax (Queen of the Ring 2024) de cara a su combate titular en SummerSlam al mismo tiempo que presta atención a Tiffany Stratton (Miss Money in the Bank 2024).

► Más historias lejos de los títulos

«A veces, cuando hablamos de la era de las Divas, la gente piensa que es una crítica, pero no lo es en absoluto. Había tantas mujeres talentosas en esa época que, honestamente, no tenían el tiempo para mostrar lo que podían hacer, pero podían hacerlo todo. Traíamos a todas a NXT para trabajar con nosotras y tenían el tiempo y mostraban lo que podían hacer. Estaba más basado en, y esto es solo por estar en NXT durante unos años, contrataban a atletas con cierto aspecto y ahora creo que estamos buscando talento y personas que van a tener longevidad aquí y que pueden aportar. Todavía hay un poco de eso de, ‘tiene un buen aspecto, veamos si puede manejarse en el ring.’ Así que, todavía hay un poco de todo, pero creo que tenemos una base tan buena y tantas mujeres que aún no han tenido la oportunidad de mostrar lo que pueden hacer.

«Por supuesto, siempre queremos un poco más de tiempo para, ya sabes, ya sea tiempo en TV o tiempo en historias que no estén conectadas a un campeonato. Creo que lo que están haciendo con Liv, Rhea y Dom ahora es tan bueno que desearía que pudiéramos hacer más de eso en la división femenina, donde no siempre se basa en un campeonato, más historias personales y mostrar diferentes lados de las chicas. Creo que cuanto más podamos mostrar a las mujeres interactuando entre sí o con los chicos y mostrar diferentes lados de nosotras, eso podría mostrar el rango que tenemos. No siempre tiene que ser lucha, no siempre tiene que ser tiempo de combate, no siempre tiene que ser número de combates. Creo que cuanto más puedan mostrar quiénes somos y mostrar nuestros personajes y abrazar eso un poco más, sería útil. Pero, tenemos tantas chicas, tantas mujeres en Raw, SmackDown y NXT donde no creo que sea un problema de talento en este momento, es solo, déjennos mostrar quiénes somos.»

► Más Evolution

«Sí. ¿Por qué no? Como estábamos diciendo, hay tantas mujeres. La cosa sobre el primero fue que teníamos tantas chicas de NXT, las cuales pudieron mostrarse en un escenario más grande, pero también teníamos tantas mujeres del pasado, es como los primeros Royal Rumbles, tenían muchas mujeres del pasado porque no teníamos suficientes mujeres para llenar esos combates, pero ahora sí las tenemos. Creo que sería genial darle a todas en Raw y SmackDown una parte de ese show, Evolution 2. Puedes traer chicas de NXT.

«Acabamos de ver a Jordynne Grace en NXT, chicas de TNA, cualquier conexión que haya, podemos traer diferentes chicas y puedes traer a alguien del pasado si están dispuestas a hacer algo, pero tenemos un elenco tan completo ahora que podemos sostener un show por nuestra cuenta, otro PLE por nuestra cuenta. Han pasado tantos años, no es algo que se haga cada año donde digamos, ‘vale, ya lo hemos visto suficientes veces.’ Creo que es el momento porque es una era diferente comparada con entonces.»