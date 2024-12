Eventos premium de WWE en streaming: «En 2025…»

El director ejecutivo de TKO, Mark Shapiro, habla del futuro de la emisión de los eventos premium de WWE recordando que el acuerdo con Peacock expira en 2026. Dependiendo del país, PLE recientes como Survivor Series: WarGames pudo verse en Netflix.

«Los PLE están atrayendo audiencias significativas. El marketing en torno a estos eventos ha sido espectacular. Ese en particular se presta a tener incluso más interesados que la UFC, me atrevería a decir, debido a la naturaleza de los PLE, que son una vez al mes. Hay muchas plataformas que buscan contenido premium y también volumen. Otras solo buscan volumen, y un subconjunto más pequeño, pero aún suficiente para nosotros, busca bajo volumen pero alta calidad premium. Eso es exactamente lo que son los PLE. Una vez al mes, en algún lugar del mundo, podemos programarlo con nuestro socio dependiendo de cuál sea su interés estratégico en términos de crecimiento de suscriptores, crecimiento de banda ancha, el lanzamiento de una nueva serie o un nuevo evento presencial.

Los PLE son atractivos en el sentido de que ofrecen alta calidad, contenido muy premium, pero solo una vez al mes. Obviamente, comenzaremos esas conversaciones en algún momento de la primera mitad del próximo año con Peacock, de manera exclusiva, pero también estamos interesados en hablar con otros posibles interesados. Y ellos lo saben, por cierto«, dijo Shapiro en la UBS Global Media & Communications Conference.

El último evento premium de WWE en 2024 será este sábado 14 de diciembre, veamos el cartel:

