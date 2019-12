Navidad no es sinónimo de parón en la industria luchística. Ni siquiera de parte de las grandes compañías. Sin ir más lejos, ayer WWE ofreció un nuevo episodio de NXT, aunque no en directo. Y mañana y el lunes, la compañía McMahon ofrecerá también sus siguientes capítulos de Friday Night SmackDown y Monday Night Raw. No obstante, habrá que esperar hasta la semana que viene para una nueva entrega de AEW Dynamite, ya en el primer día de 2020.

Y por supuesto, hay vida más allá de WWE y AEW. Les traigo varias citas luchísticas que cualquier fanático del pancracio debería tener marcada en su agenda de aquí a que acabe 2019.

► Los eventos luchísticos a seguir en lo que queda de 2019

27 de diciembre

Friday Night SmackDown, Little Caesars Arena de Detroit (Michigan, EEUU)

Como principal aliciente, la marca azul contará con una Triple Amenaza entre Daniel Bryan, The Miz y King Corbin para determinar al retador de Bray Wyatt en Royal Rumble 2020.

29 de diciembre

PROGRESS Chapter 100: Unboxing Live IV, A New Hope; Electric Ballroom de Londres (Inglaterra)

Como viene siendo habitual cada Navidad, los organizadores desvelarán el cartel del evento in situ. En 2018, por ejemplo, Will Ospreay y Paul Robinson consiguieron el cetro de duplas de la empresa al derrotar a Mark Davis y Kyle Fletcher. Igualmente, tuvo lugar la despedida oficial de la escena independiente de Pete Dunne y Tyler Bate, con un mano a mano entre ellos.

30 de diciembre

Monday Night Raw, XL Center de Hartford (Connecticut, EEUU)

Para cerrar su año, WWE presentará de mayor atractivo la boda en directo de Lana y Bobby Lashley. Que, por supuesto, es de esperar no acabe precisamente como la de Grace Kelly y Rainiero de Mónaco. Pero también hay a la vista una interesante continuidad en las hostilidades Seth Rollins-Samoa Joe.

31 de diciembre

Beyond Heavy Lies The Crown ’19; White Eagle Arena de Worcester (Massachusetts, EEUU)

Una de las «indies» más destacadas del año se despedirá hasta el siguiente con una velada que verá prometedores choques: Anthony Greene vs. Josh Briggs, David Starr vs. Erick Stevens o John Silver vs. Kris Statlander.

Bar Wrestling 50: Ball Drop; Baldwin Park de Los Ángeles (California, EEUU)

Fin de fiesta de 2019 para la empresa californiana, y así lo evidencia su presumible estelar. Ojo al equipo de técnicos que se formará para la ocasión en uno de sus principales encuentros anunciados: Colt Cabana, David Arquette, Joey Ryan y RJ City, yendo contra The RockNES Monsters, Rust Tayler y Watts.

*Por confirmarse si el episodio 12 de NWA Power se emitirá el próximo lunes, al igual que sucedió esta semana.