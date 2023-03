Evento estelar de WrestleMania 39 por “razones políticas”

Con WrestleMania 39 a poco más de dos semanas, la cartelera del evento está casi completa. Si bien ya sabemos que la segunda noche de WrestleMania 39 el evento se cerrará con la lucha entre Roman Reigns y Cody Rhodes por el Indiscutible Campeonato Universal WWE, aún no conocíamos cuál Lioba a ser la lucha que cerrara la primera noche, hasta hoy, en la que parece que hay ciertas “razones políticas” de peso que se inclinan por una lucha concreta.

► Las “razones políticas” que esgrime Dave Meltzer

Durante mucho tiempo se ha creído que antes de WrestleMania Sami Zayn y Kevin Owens finalmente se reunirían para enfrentarse a The Usos por el Indiscutible Campeonato de Parejas WWE, lucha que tendría todas las papeletas para protagonizar el evento estelar de la primera noche sí o sí, pero finalmente parece que no será así. No es que no vaya a darse esta lucha, que aún está por confirmar, sino que, de producirse, no sería la lucha elegida para cerrar la noche del sábado.