En EVE saben bien cómo celebrar la Navidad… a 5 de diciembre. Una auténtica fiesta fue su show Let’s Slam Santa, donde Jamie Hayter ejerció de estrella invitada en el estelar, saliendo derrotada, no obstante, por Rhio y Alexxis Falcon.
Aunque el anuncio revelado durante las postrimerías compensó tal resultado: Hayter enfrentaría a Miyu Yasmahita en Wrestle Queendom VIII; conjuntando un auténtico «dream match» femenil entre dos de las mejores luchadoras del mundo.
Ahora, tras un post de la propia Yamashita confirmando su compromiso, EVE detalla cuándo se celebrará el atractivo duelo. Y no será en Wrestle Queendom VIII, sino dos días antes, el viernes 6 de marzo, desde el Big Penny Social de Londres, en Women Behaving Badly 2026. Esta cita y Wrestle Queendom VIII se promocionan en conjunto por todo lo alto como el «Wrestle Queendom Weekend». No es para menos, pues EVE busca batir el récord de asistencia a un show europeo de lucha libre femenil con su velada magna, que tendrá lugar desde el indigo at The O2 en la capital británica.
► Carteles para el «Wrestle Queendom Weekend»
He aquí todo lo que presentan hasta el momento Women Behaving Badly y Wrestle Queendom VIII.
[Women Behaving Badly]
- Miyu Yamashita vs. Jamie Hayter
[Wrestle Queendom VIII]
- CAMPEONATO EVE: Rhio (c) vs. Session Moth Martina
- CAMPEONATO INTERNACIONAL EVE: Kris Statlander (c) vs. Charlie
- Harley Cameron vs. Amira Blair
- Willow Nightingale, AZM y DASH Chisako estarán en el show
I already have plans for #WrestleQueendom.— 山下実優 Miyu Yamashita (@miyu_tjp) January 27, 2026
So let’s not wait — let’s fight sooner.
I’m always ready to kick your head off, @jmehytr.
I can’t wait to meet you in the ring.https://t.co/zqteBoL2jd pic.twitter.com/oVip6aEgZn
