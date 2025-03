Eva Marie se acuerda de AJ Lee: «Debo reconocer…»

Durante su primera etapa en la WWE (2013-2015), una inexperta Eva Marie tuvo la oportunidad de trabajar con AJ Lee, que para entonces era una de las estrellas de la división femenil. En términos de luchas, disputaron un total de 10, incluyendo cuatro manos a mano en los que se repartieron las victorias de modo igualitario. A destacar también que fueron rivales en la batalla real Vickie Guerrero Invitational por el Campeonato de las Divas en WrestleMania XXX.

Una década después, durante una entrevista en Ring The Belle, Marie se acuerda de cómo fue colaborar con AJ:

«Fue realmente fantástica. Porque, mirando atrás, debo reconocer el cariño que les tengo a muchas de las chicas, especialmente cuando trabajaron conmigo desde el principio, porque no me conocían hasta después, obviamente, después de estar allí un tiempo y que me conocieran como persona, no como el personaje de Eva Marie.