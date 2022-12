Eva Marie: Luzco como una mujer pero…

La Superestrella de WWE, Eva Marie, regresó a la programación del imperio McMahon el año pasado tras un paréntesis de más de cuatro años. Su regreso lo hizo en Monday Night RAW, aunque no muchos fans se alegraron de verla.

Eva Marie estuvo trabajando junto a Doudrop e incluso se peleó con ella también. Al final no importó ya que Eva Marie fue dejada ir por la empresa. Sin embargo, Doudrop admitió previamente que realmente echa de menos trabajar con Eva Marie.

En la actualidad «Mrs. All Red Everything» se mantiene ocupada con diversos proyectos, incluido un papel protagonista en una próxima película de acción y suspenso. Sin embargo también ha causado algo de polémica a un posible regreso.

Y es que dio «me gusta» a una publicación en redes sociales de un reconocido periodista luchístico que adelantaba que los retornos en la compañía podrían no haber terminado después de que Bronson Reed volviera en un episodio Monday Night Raw. Realmente suena exagerado hasta calificarlo como una posibilidad pero tan solo esto ha bastado para que muchos fans expresen su contrariedad.

“I look like a woman but I think like a man. I’ve done business with men who think I’m as silly as I look. By the time they realize I’m not, I’ve got the money and gone.” #DollyParton @DollyParton pic.twitter.com/HCGRoQdOLA

— Eva Marie (@natalieevamarie) December 30, 2022