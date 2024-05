5 luchadores europeos que podrían estar en Best of the Super Jr.

Tras algunas bajas de última hora, New Japan Pro-Wrestling confirmó todos los participantes de la nueva edición de su torneo Best of the Super Jr., a celebrarse entre el 11 de mayo y el 9 de junio, cuando tenga lugar Dominion 6.9 In Osaka-Jo Hall, cita que acogerá la final.

Un cupo de 20 gladiadores, con algunas novedades muy interesantes, como Ninja Mack o Blake Christian, pero con únicamente dos representantes europeos, Drilla Moloney (Inglaterra) y Francesco Akira (Italia); quienes ambos guardan ya bagaje bajo los focos de la justa y de NJPW.

Y tal falta de oriundos del viejo continente me lleva a hablar de cinco nombres que merecerían estrenarse en el Best of the Super Juniors. Una selección nada fácil donde, puntualizo, por gozar ya de una fama considerable o haber formado parte de alguna edición de la justa varios nombres quedan fuera, caso de Michael Oku, Leon Slater o Callum Newman.

► Aigle Blanc

Sí, ya hablé de Aigle Blanc anteriormente, pero el hecho de que NJPW no lo incluyera en el Best of the Super Juniors me lleva a incidir en su nombre, pues sólo parece necesitar un mayor nivel de mediaticidad o una mayor cercanía con la lucha británica para una llamada del «King of Sports». El circuito francés no goza hoy del renombre de otras escenas europeas —aunque como también comenté, Blanc tiene en wXw su principal escenario de trabajo—, y puede que tras Backlash France, más miradas se posen sobre Rixe Catch, Association les Professionnels du Catch, Catch As Catch Can y otras promotoras locales. Con su apariencia, estilo y entrega, estoy seguro de que Blanc cautivaría pronto al respetable de New Japan. Y es que el gladiador ya ha visto acción en aquel país, pues el pasado verano protagonizó un interesante periplo de la mano de AJPW; eso sí, siempre dentro de luchas por equipos.

► Jordon Breaks

Actual Campeón Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro, el plantel de participantes del Best of the Super Juniors no tiene a ningún talento como Jordon Breaks. Su adopción del manual británico entre las doce cuerdas característico de ‘World of Sport Wrestling’ es visible ya de primeras en su apellido competitivo, homenaje a Jim Breaks, el «grappler» más odiado en la historia del archipiélago. «Lo antiguo es lo nuevo otra vez», expuso Jordon bajo entrevista con FanSided en 2019, cuando apenas llevaba un año de carrera. Y aunque por entonces hubo un «boom» de luchadores «revival» y se vio bastante afectado por el cierre de promotoras durante la pandemia como Riptide Wrestling, este oriundo de Brighton logró remontar una vez las restricciones se relajaron, impulsado por su innata calidad y el apoyo de RevPro. E igualmente, un debut con NJPW, en la estela de Zack Sabre Jr., predecesor espiritual, se antoja cuestión de tiempo.

► Laurance Roman

Muchos luchadores eran considerados meros talentos de equipo hasta que tuvieron la oportunidad de demostrar su valía en solitario. El nombre de Laurance Roman sigue asociándose a Amboss, pero su conquista del último 16 Carat Gold podría constituir un punto pivotante para la carrera de este sajón, pues presuntamente luchará por el máximo cetro de wXw en manos de Robert Dreissker, líder del mencionado grupo. Si bien previo a su actuación en el 16 Carat Gold Roman tuvo una ostentación del Campeonato Shotgun donde dejó buena muestra de su arte individual, cuyo desempeño, sin excesivas florituras y sobriedad, pero enorme psicología, recuerda, por citar un ejemplo, al del retirado Biff Busick. He ahí el motivo de mi elección. Roman no es el típico peso crucero, y su amoldamiento a cualquier clase de rival lo convierte en un activo muy valioso para todo torneo que se precie.

► Robbie X

Cierto, también ha sido incluido Robbie X en algún artículo de mi autoría, recordando AEW All In. Pero creo que clama al cielo su ausencia este año del Best of the Super Juniors. Especialmente, porque sí posee bagaje en NJPW, con un combate de duplas en Royal Quest II y uno individual en la entrega del evento del año pasado, donde aprovechó su oportunidad y estuvo a la altura de su sobrenombre, «King of the Cruiserweights», a pesar de gozar de muy poco tiempo y luchar contra un Taiji Ishimori no en su mejor noche por estar recién recuperado de una lesión. Robbie X luce cerca de dejar de ser exclusivo talento para conocedores, y en la actualidad constituye uno de los gladiadores europeos de las ligas alternativas más solicitados por su contagiosa energía y profesionalidad. Tras 17 años de carrera (y no ha cumplido todavía la treintena), Robbie X merece dar ese salto de popularidad acorde con alguien de su categoría.

► Zozaya

Lo que significaría para la lucha libre española que Zozaya participara en el Best of the Super Juniors se antoja difícil de calcular, porque no tiene precedentes. Y su buen hacer en RevPro, donde tiene encantado al promotor de esta, Andy Quildan, es un potencial atajo hacia los rings de NJPW, un producto donde actualmente, no compiten gladiadores que atesoren un «background» como el de Zozaya en lucha olímpica ni lo plasmen de tal manera. Mientras, Zozaya luchará para el CMLL en el evento FantasticaMania UK (ante Ángel de Oro), algo que un compatriota no hacía desde Carlos Plata, allá por 1988. Otra conexión de la que el madrileño puede sacar provecho, en un punto de su carrera similar al que se encontraba su amigo y mentor A-Kid (ahora Axiom) antes de unirse a WWE. Si esto ocurre, disfrutemos mientras sea posible de Zozaya en su más pura forma, como «indie».