Así como acaba de terminar la final de la Copa América que Argentina ganó a Colombia, horas antes había ocurrido lo mismo con la Eurocopa. España e Inglaterra se enfrentaron en el último partido y después de una primera parte de tanteo entre las dos selecciones «La Roja» se adelantó al comienzo de la segunda con un gol de Nico Williams que Cole Palmer empató para los «Three Lions» a falta de menos de veinte minutos para el final, el cual se vio respondido por Mikel Oyarzábal cuando muchos pensaban ya en la prórroga para dar la victoria a los españoles.

Tanto durante el torneo como especialmente en la final ha podido verse a muchos luchadores animando a sus respectivas selecciones; por ejemplo, Axiom (España) y Nathan Frazer (Inglaterra), los actuales Campeones de Parejas de NXT, tuvieron un divertido intercambio de mensajes en redes sociales. También Will Ospreay estuvo apoyando a sus compatriotas:

«Ganar a toda costa (hacer trampa si hace falta)».

Win at all costs (cheat if we have too) pic.twitter.com/N9LB4hvPAW

No así su actual oponente en AEW, MJF (Estados Unidos). La Selección de Fútbol de su país natal estuvo jugando la Copa América, donde no tuvo éxito al no superar la fase de grupos debido a sus derrotas ante Uruguay y Panamá, a pesar de su victoria sobre Bolivia. Aún así, el «Better Than You» se sumó a la final de la Euro burlándose de los ingleses:

«Una y otra vez, los británicos demuestran que no pueden ganar cuando se les pone bajo presión.

Ya sea en la Eurocopa.

O este miércoles.

Los ingleses simplemente no están hechos para ser atletas».

Time and time again, the British prove they can’t win when put under pressure.

Whether it’s the Euro Cup.

Or this Wednesday.

Englishmen just aren’t equipped to be athletes.#EURO2024

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) July 14, 2024