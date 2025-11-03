Ethan Page y Chelsea Green, nuevos Campeones de Parejas Mixtas AAA

De manera sorpresiva, los luchadores de WWE, Chelsea Green y Ethan Page, se presentaron esta noche de domingo 02 de noviembre de 2025, en el evento que AAA realizó desde el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León.

► Chelsea Green y Ethan Page , los canadienses, nuevos Campeones Mundiales de Parejas AAA

Ambos llegaron en horas de la tarde, y a través de las redes sociales de WWE y AAA, dejaron claro que querían una lucha por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Así, los campeones, La Hiedra y Mr. Iguana, no se hicieron de rogar y les apostaron el campeonato, pero, ante todo pronóstico, lo perdieron.

Después de la lucha, La Hiedra se enojó con Mr. Iguana y abofeteó a este, pero Lola Vice estuvo allí para consolarlo. Ya veremos qué pasará.