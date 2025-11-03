Ethan Page y Chelsea Green, nuevos Campeones de Parejas Mixtas AAA

por
De manera sorpresiva, los luchadores de WWE, Chelsea Green y Ethan Page, se presentaron esta noche de domingo 02 de noviembre de 2025, en el evento que AAA realizó desde el Showcenter Complex de Monterrey, Nuevo León.

Ambos llegaron en horas de la tarde, y a través de las redes sociales de WWE y AAA, dejaron claro que querían una lucha por el Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Así, los campeones, La Hiedra y Mr. Iguana, no se hicieron de rogar y les apostaron el campeonato, pero, ante todo pronóstico, lo perdieron.

Después de la lucha, La Hiedra se enojó con Mr. Iguana y abofeteó a este, pero Lola Vice estuvo allí para consolarlo. Ya veremos qué pasará.

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

