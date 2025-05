Ethan Page vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs Rey Fénix en Worlds Collide

Después de conseguir el Campeonato Norteamericano, Ethan Page celebró su título el cual consiguió ante Ricky Saints, pero las cosas no serían de fiesta para él.

Je’Von Evans apareció para interrumpir, recordando que le lastimó la mandíbula, pero que, además, consiguió que la gerencia le diera una lucha por el Campeonato Norteamericano en Worlds Collide.

Pero esto no agradó a Page, quien le recordó que ese evento es para enfrentar a luchadores mexicanos, no a gladiadores de NXT. Evans reconoció que tenía razón, por lo que anunció que había dos rivales más.

#WorldsCollide just got even CRAZIER! 😱@OfficialEGO will defend his North American Championship against @WWEJeVonEvans, @Laredokidpro1 and @ReyFenixMx in a Fatal 4-Way Match in Los Angeles!!! #WWENXT pic.twitter.com/nWLjZNo1TM

— WWE (@WWE) May 28, 2025