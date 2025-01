Ethan Page: «The Rock huele lo que estoy cocinando»

Ethan Page no es fan de Triple H, Shawn Michaels ni Nick Khan pero cree que sí tiene una conexión con The Rock. Durante el programa del 7 de enero de 2025 de NXT, o lo que es lo mismo, en el transcurso del especial New Year’s Evil, que fue emitido en Netflix para los fanáticos de fuera de Estados Unidos, el «All Ego» y «The Final Boss» tuvieron una conversación amistosa cuando el ex campeón de la marca estsaba hablando con la Gerente General, Ava, acerca de Je’Von Evans. La megaestrella de Hollywood le dijo que su hija es la mandamás en el territorio de desarrollo de la WWE y que lo espera en el main roster. Palabras no poco llamativas estas últimas.

► Una conexión

Si ambos luchadores terminarán enfrentándose o no en el futuro en Raw, SmackDown o un evento premium está por verse pero al término del show Ethan continuó con la plática dedicando unas palabras para las redes sociales de NXT:

«¿Saben? Shawn Michaels, no soy fan. Triple H, tampoco soy fan. Nick Khan, supongo que [él] tampoco es fan. Pero The Final Boss parece entender lo que tengo entre manos. Demonios, incluso dijo que tenía un trasero increíble. Supongo que podríamos decir que The Final Boss huele lo que Ethan Page está cocinando.»

The Final Boss is enough for me pic.twitter.com/VmKiHTTFU9 — “All Ego” Ethan Page (@OfficialEGO) January 8, 2025

En la velada, The Rock también abordó algunas críticas que ha estado recibiendo por ser demasiado amable con Cody Rhodes, el actual Campeón WWE, en el debut de Raw en Netflix. Un apunte interesante que se ha estado haciendo es que la forma en que «The Final Boss» se mostró en el show tuvo más que ver con los fanáticos casuales que estaban mirando y que no conocen su versión heel que con la narrativa real que está ocurriendo en la actualidad en WWE.