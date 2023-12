Ethan Page: «Yo solicité que me enviaran a ROH»

«Tenemos mucho tiempo para traer de vuelta a All Ego a AEW y de nuevo en Dynamite. En un negocio lleno de conejos dando vueltas, no me importa ser la tortuga. Pero realmente, estoy en un camino diferente en este momento. Un poco de redescubrimiento en ROH. Gracias por sintonizar Honor Club.» Hace unos días, Ethan Page decía esto en redes sociales a un fan que lamentaba que no tuviera más oportunidades en AEW mientras sí que está brillando en ROH.

► Ethan Page, más activo en ROH

Más recientemente, All Ego profundizó más en esta mayor presencia que está teniendo en Ring Of Honor mientras hablaba con Chris Van Vliet.

«Si estoy compartiendo algo [en YouTube], es algo que me inspiró. Además, una vez que me di cuenta de que la última vez que hicimos una entrevista, estaba involucrado con American Top Team, las cosas iban fantásticas. No es que no esté feliz. Simplemente noté un cambio en mi carrera y me di cuenta de que realmente necesitaba empezar a enfocarme más en la lucha libre profesional y dedicarme a eso. Es la razón por la cual solicité hacer cosas con Ring of Honor, porque nuestra plantilla ha crecido tanto que las oportunidades de estar activo físicamente en el ring son mucho menores. Y eso es simplemente la naturaleza de la bestia. Tony quiere tener a los mejores luchadores del mundo, y lo aplaudo por eso, los tenemos a todos. Pero los combates son menos frecuentes.

«Así que quería estar más activo. A medida que envejezco, empecé a notar que mi cuerpo se siente un poco más tenso. Y cuando no luchas tan a menudo, tu cuerpo se ajusta de manera diferente. Entonces pensé, ‘bueno, amigo, o terminas tu carrera volviéndote estancado y más gordo y más deprimido’. Y, como, definitivamente podría haber seguido haciendo los videos de YouTube y vendiendo anuncios a través de una agencia, y me iba muy bien y las cosas eran geniales. Pero eso era, en cierto modo, mi trabajo a tiempo completo. Y luego, todo lo demás pasó a un segundo plano en la trayectoria de eso, si tiene algún sentido».