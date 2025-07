Ethan Page revela cómo fue contactado por WWE

Ethan Page es actualmente es considerado uno de los rudos más destacados dentro de NXT, y su personaje ha encajado perfectamente allí, logrando tener éxito en la marca tras incorporarse allí el año pasado. Ya fue Campeón NXT y actualmente es el Campeón Norteamericano NXT, lo cual dista en mucho de lo que vivió en su etapa previa como luchador de All Elite Wrestling (donde estuvo tres años antes de llegar a la WWE).

► Ethan Page no dudó en firmar contrato con WWE

Ethan Page fue entrevistado recientemente en «Insight With Chris Van Vliet», y comentó sobre cómo fue la primera llamada que recibió por parte de la WWE, señalando que pensaba que se trataba de una broma, a tal punto que esta se había colgado.

«Mi firma con la WWE se concretó muy rápido, en una o dos semanas. Simplemente recibí una llamada telefónica. Estaba entre eventos. Volaba desde Winnipeg. Tenía que ir a Detroit y luego conducir de Detroit a Ohio para Revolver Wrestling.»

«Entre mis contactos, la WWE me llamó y me ofreció un trabajo, y no creí que la llamada fuera real. La primera llamada ocurrió, colgaron y les dije: ‘Sí, fue una broma’. Luego llegó la segunda llamada y les dije: ‘¡Oye, espera! ¿Es real?’. Y me dijeron: ‘Sí, nos gustaría ofrecerte un contrato’. Dije: «¡Muy bien!».

Previamente se había informado que el contrato de Ethan Page con la WWE se formalizó una semana después de su debut en NXT a finales de mayo de 2024 cuando atacó a Trick Williams. En los meses siguientes, le arrebató el Campeonato NXT a Williams, manteniendo el título por 86 días. Ahora, es el Campeón Norteamericano NXT, y tendrá una nueva defensa titular contra Ricky Saints este sábado en The Great American Bash.