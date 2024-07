Ethan Page retuvo el Campeonato NXT ante Dante Chen

En la más reciente edición de NXT, el «All Ego» Ethan Page tuvo una defensa titular más del Campeonato NXT, que realmente ha venido defendiendo bien y varias veces desde que lo ganó. Esta vez la oportunidad la tuvo Dante Chen.

La lucha comenzó con Page iniciando fuerte, atropellando a Chen con una tacleada de hombro y burlándose de él. Chen rápidamente contrarrestó con una rodada a espaldas, pero Page se liberó. Chen respondió con golpes y una patada, ganando impulso en la lucha.

Sin embargo, Page recuperó el control, enviando a Chen fuera del ring con una tacleada voladora de hombro desde la ceja del ring. Tras regresar a Chen al cuadrilátero, Page continuó con golpes de derecha y un azotón contra la lona.

Chen contraatacó con una patada enzuigiri, pero Page lo contrarrestó, haciendo que Chen se estrellara contra la ceja del ring. A pesar de la resistencia de Chen con intentos de rodada a espalda sorpresivos, Page continuó liberándose de los intentos de conteo.

Chen logró conectar un lazo al cuello y un codazo hacia atrás, seguido de un Atomic Drop. Intentó varias rodadas a espalda más, pero Page se negó a ser derribado. Chen intentó un doble machetazo antes de subir a las cuerdas, pero Page lo interceptó con un golpe con la bota en la cara y luego ejecutó su remate final, el Ego’s Edge para asegurar la victoria.

What were you saying, @OfficialEGO? @OroMensah_wwe just sent a message to the champ loud and clear! 😳#WWENXT pic.twitter.com/4Sq0k0XuVl

— WWE (@WWE) July 17, 2024