Ethan Page retuvo el Campeonato Norteamericano NXT en WWExAAA Worlds Collide 2025

Esta tarde, en la tercera lucha del evento premium especial denominado WWExAAA Worlds Collide 2025, vimos cóimo «All Ego» Ethan Page logró retener el Campeonato Norteamericano NXT en una lucha fatal de cuatro esquinas ante Je’Von Evans, Rey Fénix y Laredo Kid, el actual Campeón de Peso Crucero AAA.

El combate inició con Ethan Page intentando huir del ring, pero Jack Evans lo devolvió al cuadrilátero, donde él y Rey Kid le conectaron una doble patada giratoria a la cabeza. Luego, Kid lo sacó con una maniobra y siguió la acción con un derribo con el brazo sobre Evans y una huracarrana sobre Fénix.

Evans respondió con una patada a la cabeza de Kid, y Fénix lo echó del ring con una ráfaga de golpes. Evans sorprendió a Fénix con un toque de espaldas, pero este se zafó a tiempo. Después, Evans le conectó un machetazo al pecho y una serie de codazos, pero Fénix lo derribó con una proyección de brazo seguida de una huracarrana. Evans cayó de pie, pero Page empujó a ambos y los estrelló entre sí para después pisotearlos. Sin embargo, Kid volvió a escena y le aplicó una huracarrana a Page.

Fénix atacó a Kid con una huracarrana desde la segunda cuerda, pero Page respondió con la misma maniobra sobre Fénix. Evans también le aplicó una huracarrana a Page y lo sacó del ring con unas patadas voladoras, aunque Fénix sorprendió a Evans con una patada a la cabeza.

Fénix se lanzó desde la tercera cuerda con un moonsault sobre Evans y Page en ringside, y luego repitió la dosis con un tornillo sobre Evans, Page y Kid. De inmediato, devolvió a Page al ring y lo derribó, pero Evans le dio una patada en la espalda cuando estaba sobre las cuerdas con Page y subió a las alturas. Kid lo frenó con una patada enzuigiri desde la ceja del ring y también subió, pero Page azotó a Kid contra Evans con un azotón desde lo alto, seguido de un Frog Splash sobre ambos.

Kid se recuperó y le aplicó un Michinoku Driver a Fénix, luego volvió a azotarlo contra la lona y buscó la cuenta, pero Evans la interrumpió. Kid le aplicó una quebradora de espaldas a Evans y subió a las cuerdas, pero Evans lo hizo tropezar y le conectó un supléx alemán sobre Page. Después, Evans se lanzó con un tope suicida y se estrelló junto a Page contra la mesa de comentaristas.

De regreso en el ring, Evans le conectó a Fénix una patada giratoria y el OG Cutter, y buscó la cuenta, pero Page la interrumpió. Fénix atacó a Page con unas patadas voladoras, caminó sobre la cuerda superior y le dio una patada al rostro. Luego lanzó a Kid con una proyección de brazo, le dio un doble pisotón y estrelló a Evans contra la lona con un azotón, pero Evans resistió la cuenta.

Kid, Fénix y Page intercambiaron patadas, pero Evans derribó a Page con un lazo desde la tercera cuerda. Luego, Page cargó a Fénix para aplicarle el Ego’s Edge, pero este cayó en la ceja del ring y le aplicó un Spanish Fly a Kid. Page aprovechó y le conectó el Ego’s Edge a Kid, pero Evans voló desde la tercera cuerda y rompió la cuenta.

Evans volvió a aplicar el OG Cutter sobre Fénix, pero Page lo sacó del ring y lo lanzó por encima de Fénix en el proceso. Finalmente, Page atrapó a Kid con un cutter para quedarse con la victoria.

.@OfficialEGO is STILL your #WWENXT North American Champion! 🏆#WorldsCollide pic.twitter.com/lYYj6bhd2R

— WWE (@WWE) June 7, 2025