El Campeón Norteamericano NXT, Ethan Page, defendió su título y lo que él considera su territorio, imponiéndose ante el carismático Mr. Iguana en una lucha donde la burla y la crueldad fueron tan letales como las llaves

Desde el inicio, Page intentó imponer su ritmo, pero el estilo inesperado y luchador del mexicano lo frustró en los primeros compases. Sin embargo, el campeón demostró su veteranía llevando la lucha al exterior, donde recuperó el control y comenzó su juego psicológico. De vuelta en el ring, se burló de Iguana.

► Momentos clave

El momento más despreciable llegó cuando Page arrebató a Yesca, la escupió y la arrojó fuera del ring. Este acto de desprecio encendió la furia del retador, quien descargó una ráfaga de machetazos y una DDT que hicieron titubear al monarca.

La emoción subió cuando Iguana, desde la cuerda superior, revirtió un intento del Ego’s Edge de Page y siguió conectando su ofensiva aérea. Por un momento, el milagro mexicano pareció posible. Pero la experiencia de Page prevaleció. Esquivando un nuevo ataque aéreo, el campeón capturó a Iguana en el aire y lo mandó a estrellarse contra la lona.

Sin dar tiempo a la recuperación, Ethan Page conectó su movimiento de firma: el Twist of Fate, un giro brutal que selló la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

You don’t have to like it, but I’ve got this whole company on my back! You can all kiss the BEST 🍑 IN THE BIZ. MINE! 😀👈 pic.twitter.com/qVqFkSYcXq — “All Ego” Ethan Page (@OfficialEGO) December 7, 2025

Ethan Page está dispuesto a quebrar a cualquier ídolo que se le ponga enfrente. Mr. Iguana tuvo el apoyo del público, pero en el ring de NXT, Page demostró que solo reconoce el poder y el desprecio como moneda de cambio.