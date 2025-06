Ethan Page retiene el Campeonato Norteamericano ante Sean Legacy

En Worlds Collide, ‘All Ego’ Ethan Page pudo retener el Campeonato Norteamericano NXT tras derrotar en una lucha de cuatro esquinas a Rey Fénix, Laredo Kid y Je’Von Evans. Este martes se enfrentó a su siguiente defensa, que será ante Sean Legacy.

Ethan comenzó dominando, aunque Legacy consiguió responder a punta de fuerza, intentando dominar a su rival candados y golpes, viéndose muy dominante.

Sean reaccionó con movimientos rápidos y golpes, intentando tomar el control del encuentro; sin embargo, Page no estaba dispuesto a dejarse vencer tan fácilmente y, con un ataque directo al rostro, derribó a su rival y lo mantuvo varios minutos en la lona a punta de golpes.

Con una palanca apoyándose en las cuerdas, Legacy logró reaccionar. Luego, con una serie de patadas en cascada, mantuvo al campeón dominado, continuando con varios puñetazos, patadas y un suplex, que remató con una patada más. Aun así, no fue suficiente para terminar el combate.

Ethan buscó todas las formas posibles de contraatacar, pero el retador utilizó todos sus recursos para mantenerse en la contienda. Sin embargo, Page lo lanzó contra el esquinero, causándole daño en la espalda. A pesar de ello, Sean logró responder con varios golpes y un vuelo, aunque falló un 450 Splash. Esto fue aprovechado por Page, quien conectó una desnucadora giratoria para llevarse la victoria y retener el título.

Al final del encuentro, Ricky Starks apareció para atacar a Ethan Page, buscando vengarse por la lucha en la que perdió el cetro.

Ethan Page RETAINS the NXT North American Championship against Sean Legacy, but RICKY SAINTS IS BACK!pic.twitter.com/bvtkdlnrts

— WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) June 11, 2025